Max Verstappen mocht van de FIA niks vervelends zeggen over de aanstaande races in het onrustige Midden-Oosten. Zoals we de Nederlandse F1-coureur kennen, heeft hij daar lak aan.

Tijdens een Nederlandse mediasessie bij de GP van Las Vegas houdt Verstappen zich niet in. Volgens de coureur heeft raceorganisatie FIA garanties gegeven dat het er veilig is om te kunnen racen. Daar twijfelt Verstappen duidelijk aan. Hij zegt: “De garanties die ze ons geven, daar moet je dan vanuit gaan dat dat correct is. Ik kan daar wel tegenin gaan, maar dat heeft ook geen zin.”

Verstappen zit liever in Monaco

Verstappen vervolgt: “Maar voel ik me er lekker bij? Nee, ik zou liever thuisblijven." Zou dat vanwege de dreiging zijn of omdat ie GTA 6 klaar heeft staan op zijn PlayStation? Hoe dan ook, Verstappen verduidelijkt: "Kijk, als ze allemaal garanderen dat het goed is, dan kan ik er niet zoveel negatiefs over zeggen, maar is het fijn dat er bij de omliggende landen nog altijd raketten om de oren vliegen? Nee, dat zeker niet. Is er een kans dat er iets gebeurt? Ja, natuurlijk. Maar er kan hier ook iets gebeuren. En zo kun je er altijd over redeneren. Al is de kans wel iets groter daar. Meer kan ik er niet van maken.’’

Hoewel de FIA wil dat coureurs niet openlijk twijfelen aan de keuze om in Qatar en Abu Dhabi te gaan racen, houden de F1-hoofdpersonen er onderling contact over verklapt Verstappen. “We hebben die gesprekken natuurlijk allemaal samen gehad, maar ze zijn er duidelijk in dat het toch allemaal doorgaat’’, sluit hij af. Het lijkt er dus op dat Verstappen en zijn collega's geen boycot opzetten. Er staat natuurlijk ook veel te veel geld op het spel. En nu maar hopen dat er even geen raket valt in Qatar of Abu Dhabi...