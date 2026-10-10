Verstappen pakt pole na krankzinnige kwalificatie

Hij heeft het weer gedaan hoor. Max Verstappen mag zondag vanaf de eerste plek vertrekken tijdens de Grand Prix van Singapore. De Nederlander was de snelste in een kwalificatie waarin hij het zichzelf alles behalve makkelijk maakte. Gelukkig hoeft hij zondag niet opnieuw te beginnen met natte banden. Dat scheelt weer.

Na de zeik en zeiknatte sprintrace waren de omstandigheden compleet omgeslagen. De baan was wel droog, maar de grip was op sommige plekken ver te zoeken. Verstappen had daar zoals we vaak zien weinig moeite mee en zette in Q1 direct een sterke tijd neer.

Daarna besloot hij om het even rustig aan te doen. Een nieuwe poging was ook niet nodig en dus eindigde hij Q1 slechts als achtste. Efficiënt, noemen we dat. Of lui. Who cares.

In Q2 moest Verstappen wel vol aan de bak. Lewis Hamilton was aanvankelijk een halve seconde sneller en ook Antonelli en Norris waren sneller. Verstappen klaagde ondertussen over problemen met het schakelen van zijn RB22. Toch wist hij zich te verbeteren en sloot hij Q2 als tweede af.

Ferrari komt erg dichtbij

In Q3 liet Max meteen zien dat hij het echt nog niet verleerd is met een keiharde 1:31.373. Daarmee was hij ongeveer een tiende sneller dan Hamilton. Charles Leclerc kwam vervolgens gevaarlijk dichtbij, maar wist de Nederlander niet meer van de eerste plek te verdrijven.

Verstappen hoefde zijn tweede poging daardoor eigenlijk niet eens te winnen. Leclerc werd tweede, Hamilton derde.

Voor Verstappen betekent het zijn zoveelste uitstekende startpositie, terwijl Red Bull aan de andere kant van de garage een heel andere zaterdag beleefde.

Hadjar kan het vergeten

Isack Hadjar kwam namelijk helemaal niet aan een snelle kwalificatieronde toe. Zijn power unit, die kort daarvoor nog was vervangen, gaf opnieuw problemen. De Fransman kreeg zijn auto niet goed in de versnelling en moest uiteindelijk zonder tijd uitstappen.

Voor Verstappen dus pole. Voor Hadjar een dag om zo snel mogelijk te vergeten. Je kan niet alles hebben.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover