Max Verstappen onthult waarom hij Mercedes en McLaren afwees

Max Verstappen heeft de afgelopen jaren ongeveer iedere topteam-deur wel op een kier gehad. Mercedes wilde hem graag hebben, McLaren had ook wel interesse en ondertussen werd zelfs een pensioen niet helemaal uitgesloten. Het is allemaal wat. Toch staat de Nederlander voorlopig gewoon nog steeds bij Red Bull op de loonlijst.

Mercedes en McLaren mochten het proberen

Dat er achter de schermen flink werd geflirt, blijkt nu geen F1-roddel uit de bodem van het internet te zijn geweest. Nee, Verstappen bevestigt in een gesprek met BBC dat hij daadwerkelijk serieuze gesprekken heeft gevoerd met Mercedes en McLaren.

Mercedes was vorig jaar aan de beurt, terwijl McLaren dit jaar op de deur stond te kloppen. En nee, Verstappen deed niet alsof hij toevallig koffie ging drinken bij de concurrent. Hij zegt dat hij ieder gesprek serieus neemt.

Maar een overstap is er toch niet van gekomen.

En, dat is ergens best opvallend, aangezien Red Bull de afgelopen periode van onaantastbare F1-koning langzaam veranderde in een team dat soms vooral bezig lijkt uit te zoeken waar de snelheid begraven ligt. Verstappen had in ieder geval reden genoeg om eens goed om zich heen te kijken.

Maar uiteindelijk besloot hij dat hij liever bleef.

Maak die auto gewoon sneller

Verstappen had naar eigen zeggen vooral één boodschap voor Red Bull: maak je niet druk om mijn contract en ga aan die auto werken. Zijn redenering is heel erg eenvoudig. Hoe sneller de auto, hoe makkelijker het voor hem wordt om bij Red Bull te blijven. Easy. Een soort functioneringsgesprek waarbij de werknemer tegen de werkgever zegt dat hij vooral zijn werk beter moet doen.

Dat Red Bull ondertussen wel eens zenuwachtig werd, begrijpt Verstappen ook al te goed. Hij was zelf vooral bezig met de prestaties van het team en zijn activiteiten buiten de Formule 1. Van een uitgebreide zoektocht naar een nieuwe werkgever was volgens hem nauwelijks sprake.

Uiteindelijk kwam er dus een nieuwe deal die hem in principe tot en met 2030 aan Red Bull bindt.

Max wil niet van het schip springen

De belangrijkste reden is natuurlijk niet alleen de auto. Verstappen zegt zich goed te voelen bij Red Bull, dat voor hem inmiddels als een tweede familie voelt. Bovendien ziet hij juist een uitdaging in het opnieuw opbouwen van het team. En dat is harstikke begrijpelijk.

Hij vergelijkt het zelf met een schip: je kunt niet de kapitein zijn en bij het eerste probleem meteen overboord springen.

Daarmee kiest Verstappen dus bewust niet voor de makkelijkste route. Naar de snelste auto gaan en daar opnieuw proberen te winnen is volgens hem niet zo interessant. Hij wil liever proberen Red Bull weer naar voren te brengen.

En eerlijk, dat klinkt een stuk leuker dan simpelweg de snelste auto uitzoeken en de rest van het seizoen als het ware cruise control aanzetten.