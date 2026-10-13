Verstappen racet GT3: zo kun je dit weekend gratis kijken!

Als een kind met suikerbom te veel op heeft, kan Max Verstappen niet stilzitten. Aanstaand weekend heeft de F1 een keer rust alvorens het drie weekenden achter elkaar gaat racen. En wat doet Verstappen? Die stapt doodleuk in een GT3-raceauto om aan een andere race mee te doen. Dit is alles wat je daarover moet weten.

Komend weekend komt Verstappen in actie tijdens de 3-uursseizoensfinale van de GT World Challenge Europe op het circuit van Portimão in Portugal. Het baantje in de Algarve kent extreme hoogteverschillen. De F1 racete er nog in het coronajaar 2020 en gaat er volgend jaar weer rijden.

De auto en het team

Net als bij zijn Nürburgring-avonturen stapt Verstappen natuurlijk in bij zijn eigen renstal Verstappen Racing. Zijn team gebruikt de Mercedes-AMG GT3 EVO met startnummer 3 en brute 6.2-liter V8-motor. Die auto staat momenteel tweede in het GT World Challenge Europe-kampioenschap, zij het in handen van team Winard Racing. Naast Verstappen zullen Chris Lulham en Ben Barnicoat de auto besturen.

Verstappen racet tegen motorsportlegende!

De seizoensfinale in Portugal is niet alleen door de aanwezigheid van Verstappen een affiche om van te smullen. Op de deelnemerslijst staat namelijk ook negenvoudig motor-wereldkampioen Valentino Rossi. Hij komt uit voor het topteam Team WRT in een BMW M4 GT3 EVO (startnummer #46, hoe kan het ook anders) dat momenteel eerste staat in de stand.

Tijdschema GT World Challenge Portimão

Dan moet je natuurlijk nog weten welke momenten je dit weekend vrij moet houden. Alle onderstaande tijden zijn in Nederlandse tijd.

Vrijdag 16 oktober

09:45 – 11:15 uur: Vrije training 1

13:45 – 15:15 uur: Vrije training 2

18:55 – 20:05 uur: Kwalificatie

Zaterdag 17 oktober

18:00 – 21:00 uur: Race

Zo kijk je de race gratis

Er zijn twee manieren waarop je de GT-race kunt zien. Goed nieuws: je hebt er geen abonnement voor nodig. De organisatie van de GT World Challenge Europe zendt alle trainingen, de kwalificatie en de volledige 3-uursrace. De livestream beschikt over uitgebreid Engels commentaar, live timing en onboard-camera's. Wie televisie kijkt via Ziggo kan de kwalificatie kijken op Ziggo Sport 1 en 3. De race wordt alleen op Ziggo Sport 3 uitgezonden.

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