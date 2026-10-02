Max Verstappen kan best positief zijn over de Formule 1, mits het goed gaat

Na alle kritiek op de koningsklasse en zijn eigenste team, is Max Verstappen dit weekend verrassend positief over de aankomende Grand Prix van Bahrein die niet in Bahrein, maar in Maleisië is.

Het lijkt alsof Red Bull achter de schermen de dingen weer lekker op orde heeft en deze positiviteit weet over te brengen naar de RB22 van Max Verstappen. Tijdens de eerste twee oefensessies in Maleisië verging het de Limburger best lekker. De eerste sloot hij af met een zeven seconde tellende voorsprong op de nummer twee en de tweede sessie reed hij de vierde tijd, terwijl teamgenoot Hadjar de tweede plek veroverde.

Een goed begin is het...

Natuurlijk weten we dat de posities na een oefensessie minder zeggen dan belofte van meneer Musk. Naast dat er al de nodige 'experts' zijn geweest die beweren dat Max dit weekend echt met de titel naar huis gaat, houden wij ons liever wat meer vast aan de positiviteit die de Limburger zelf toonde na afloop van de twee oefensessies.

"Ik denk dat we een redelijke start hebben gehad, maar het is lastig", zegt Verstappen tegenover de pers. "Het circuit is erg heet, de banden slijten snel, dus er zijn nog veel dingen die we moeten uitzoeken, maar het is positief verlopen.”

Het kan altijd beter

Vanzelfsprekend spelen er nog wel wat dingetjes waar de coureur zich zorgen over maakt. Een daarvan is de invloed van de temperatuur of de regen die voorspeld is. Op dat laatste heeft hij zich al gedeeltelijk voorbereid door de zachte banden te laten voor wat het is tijdens de oefensessies.

"Vooruitgang boeken is altijd lastig. Het was weer warmer tijdens FP2, met andere programma’s, dus het is moeilijk te zeggen of er vooruitgang is geboekt, maar er zijn nog steeds veel dingen waar we naar moeten kijken om het beter te begrijpen", legt de viervoudig kampioen uit. Ook legt hij uit waarom hij geen zachte band heeft aangeraakt: "Ik wilde een lange run rijden voor het geval er regen zou komen.

De regen komt eraan

Technisch directeur Pierre Wache van Red Bull verklaard de keuze voor het doorrijden op de medium band nog wat nader: "Volgens de weersvoorspelling zou het gaan regenen, maar we wilden de lange run niet in gevaar brengen, want die vind ik het belangrijkste onderdeel van dit weekend, zowel wat betreft de bandenslijtage als om te zien hoe de banden zich gedragen, en dan met name de mediumbanden, omdat we daar nog geen gegevens over hadden."

Overigens maakt de Fransman zich nog wel een beetje zorgen over de prestaties in de regen. De RB22 heeft nog geen echte regenraces doorstaan, dus weet Red Bull niet goed hoe de auto zich zal houden als het echt nat wordt. "“De auto is flink veranderd. We weten niet hoe de auto zich onder deze omstandigheden zal gedragen. Het wordt een verrassing. Ik hoop dat het ons wat speelruimte geeft wat betreft de strategie en hoe we daarop kunnen inspelen. Laten we eens kijken hoe we ervoor staan."

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