Max Verstappen roept Nederlandse overheid om Formule 1 te helpen

Nog een paar weken en dan barst het Formule 1-feest in Zandvoort voor een allerlaatste keer los. De Nederlandse GP verdwijnt, en dat vindt Max Verstappen eigenlijk geen groot probleem. Hij heeft het wel moeilijker met iets anders. Iets waar de Nederlandse overheid bij kan helpen.

Op dit moment gaat het vooral over de toekomst van de Limburgse coureur. Hoewel het er sowieso op lijkt dat Verstappen de aankomende jaren nog wel in de Formule 1 zal rijden, is de realiteit dat ook daar een eind aan zal komen. En wat gebeurt er dan? Specifiek: wat gebeurt er dan met de populariteit van de autosport in Nederland? Je kunt namelijk niet ontkennen dat Verstappen de racerij tot een hoogtepunt heeft gebracht onder de Nederlanders.

Nederland loopt achter

Die vraag stelde Formule1.nl, waarna Verstappen direct stuurde op overheidssteun. "Dat ligt niet in mijn handen. De populariteit hangt vooral af van het talent dat eraan zit te komen en waarvan hopelijk iemand het schopt tot de Formule 1, want dat creëert toch de grootste hype", verklaart hij. Maar dat is makkelijk gezegd dan gedaan in een land als Nederland, waar de overheid zich eigenlijk helemaal niet bemoeit met de racerij.

"Hopelijk pakt de overheid de handschoen op. Ondersteuning Ondersteuning is op bepaalde momenten belangrijk. Iedereen heeft in ieder geval kunnen zien wat autosport teweeg kan brengen", legt de Limburger uit. "Kijk eens naar Duitsland. Alles moet heel groen, maar dat is tegelijkertijd ook het land van de grote fabrikanten. Dat is een spagaat. Gelukkig hebben ze daar nog wel mooie races, zoals de 24 uur van de Nürburgring, maar ook dat soort evenementen is al moeilijk te organiseren."

Het is lastiger dan een grasveldje aanleggen

Ook Verstappen weet dondersgoed dat het makkelijker gezegd dan gedaan is, vooral omdat autosport enorme investeringen vraagt. Hij vergelijkt het met het steunen van voetbal, wat veel eenvoudiger is aangezien een grasveldje aanleggen dan al genoeg kan zijn. Een heel circuit bouwen heeft wat meer voeten in de aarde. Toch zijn er ook landen die het wel doen, zoals Spanje waar een compleet nieuw circuit uit de grond gestampt is.

"Als een land echt wil, dan kun je de mogelijkheden creëeren voor talenten om zich te ontwikkelen en tot wasdom te komen." En die talenten zijn er wel. Via het Talent First-programma van de KNAF werken onder meer Rocco Coronel, Juste Mulder en Kasper Schormans aan een carrière in de autosport, maar elk duwtje in de rug is daarbij natuurlijk welkom.

Meer nodig dan enkel talent

Of deze heren het ooit tot het niveau van Verstappen zullen schoppen? Dat blijft speculeren. Dat het heel lastig is om in de Formule 1 te komen en vooral te blijven, bewees Nyck de Vries. Na een indrukwekkende invalrace bij Williams in 2022, mocht hij het seizoen erop starten in een Alpha Tauri. Daar presteerde hij ondermaats, wat ervoor zorgde dat hij al snel zijn stoeltje af mocht staan aan Daniel Ricciardo. Kortom, er is wat meer nodig dan het zijn van een goede coureur om de populariteit van de autosport in een land tot recordhoogtes te stuwen.

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