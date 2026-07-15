Verstappen vreest één groot probleem tijdens GP van België

Na een weekje rust gaat het Formule 1-schema in rap tempo verder. Dit weekend zijn de teams en coureurs bij onze zuiderburen voor de GP van België 2026 op Spa-Francorchamps. Op Verstappen.com blikt Max Verstappen uit op het raceweekend.

De Limburgse coureur kijkt eerst nog even terug op de vorige race, de Britse GP. “Het was goed om even rust te hebben, na het moeilijke weekend op Silverstone’’, begint Verstappen. Hij duidt op zijn crash aan het einde van de race, maar ook op de onvrede richting het team omdat zij niet naar Verstappen zouden luisteren. In de tussentijd is hij wel nog in Milton Keynes in de Red Bull Racing-fabriek geweest voor een simsessie. Hopelijk luisteren ze daar wel naar Verstappens feedback.

Met mixed feelings naar Spa

Door naar de volgende race: de GP van België 2026. Hierover zegt Verstappen: “Wat Spa betreft, het is mijn favoriete circuit op de kalender en het is altijd fijn om daar te zijn. Ik denk dat het lastig kan worden met de beperkingen qua energiemanagement op de rechte stukken’’, begint de viervoudig wereldkampioen. Hij doelt op de bekende super-clipping problemen die ook op Spa weer overduidelijk gaan worden.

Toch heeft Verstappen ook reden om met een goed gevoel naar zijn geboorteland af te reizen: “”We hebben hier in het verleden goed gepresteerd, dus we gaan het zien.” Ook gaat hij zijn speciale Orange Lion helm dragen, net als in Oostenrijk, als eerbetoon aan de grote hordes Verstappen-fans die worden verwacht. Die helm legde hem in Spielberg geen windeieren.

Verstappen werd tweede met maar 1,6 seconden achterstand op winnaar Russell. Net als Silverstone draait het ook in Spielberg (en dit weekend op Spa-Francorchamps) om snelheid op rechte stukken (en dus het energiemanagement waar Verstappen het eerder over had) en vlug door snelle bochten komen. Dat lijkt bij de huidige RB22 wel goed te zitten. Of zou de verbrandingsmotor toch sterker zijn dan wij denken? Hoe dan ook, nu al genoeg om naar uit te kijken voor de Belgische GP! De race is zondag om 15:00 uur.

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