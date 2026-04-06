Tussenrapport: Is Hadjar de beste teamgenoot van Verstappen tot nu?

De Formule 1 ligt er heel de maand uit vanwege het wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Het biedt de FIA de kans om nog eens na te denken over het gebruik van de elektromotor. Het biedt Autoblog ook de tijd om een tussenevaluatie te maken. Hoe verhoudt Isack Hadjar zich bijvoorbeeld ten opzichte van Max Verstappen in zijn eerste jaar voor Red Bull Racing?

Laat ik vooropstellen: ik weet het, er zijn nog maar drie races verreden waardoor het veel te vroeg is om een waardeoordeel te hangen aan zowel Verstappen als Hadjar. Toch is het interessant om te kijken hoe de grillige Fransman het doet ten opzichte van zijn ervaren teammaat. Verstappen staat namelijk bekend om een teamgenotenvermorselaar. Vraag dat maar aan Sainz, Ricciardo, Gasly, Albon, Pérez, Lawson en Tsunoda. Geen van allen kon meerdere jaren een vuist maken tegen Verstappen. Lukt Hadjar dat vooralsnog wel?

De stand

Gaan we enkel uit van scorebordjournalistiek, dan kunnen we het kort houden. Max Verstappen staat negende in de ranglijst met twaalf punten, Hadjar twaalfde met vier punten. Maar er zijn natuurlijk veel meer verhalen te vertellen dan alleen punten. Hoe kwalificeerden de coureurs zich? Hoeveel materiaalpech hebben ze gehad? En wie rijdt er de snelste ronden? Daar duiken we nu in. Voor de duidelijkheid: we tellen de uitslag van de sprint(kwalificatie) in China net zo zwaar mee als gewone races. Bij crashes kijken we naar de klassering zoals de F1 die heeft gehanteerd.

Qua kwalificatie-uitslagen zien we bijvoorbeeld dat Hadjar beter scoort dan Verstappen. Hadjar heeft zich in de eerste drie Grands Prix gemiddeld als negende gekwalificeerd. Hij werd 3e, 10e, 9e en 8e. Verstappen staat gemiddeld op 12,25 met een 20e (gecrasht), 8e, 8e en 11e plek.

Finishes

Wat de vergelijking wel zo eerlijk maakt, is dat beide coureurs één keer tijdens een race zijn uitgevallen met materiaalpech. Bij Hadjar gaf de RB22 er in Australië er de brui aan en Verstappen moest de hoofdrace in China vroegtijdig staken wegens een motorprobleem. Als je toch de gemiddelde uitslagen uitrekent, kom je bij Verstappen op P12 en bij Hadjar op 13,75. Hier loopt de Fransman dus maar kort achter zijn teamgenoot.

Wat betreft snelste ronden is Verstappen dan weer heer en meester. Tijdens alle drie de hoofdraces noteerde hij een snellere snelste raceronde dan zijn teammaat. Wat heet: bij de GP van Australië was zijn snelste rondje Albert Park zelfs sneller dan die van wie dan ook. Het gemiddelde verschil in snelste rondetijd wordt vertekend door de GP van Australië. Daar viel Hadjar vroeg uit waardoor zijn snelste rondje in verkeer en met een volle tank werd gereden. Het gemiddelde verschil met de GP van Australië is daardoor 1,23 seconden, maar zonder die race is het verschil maar 0,275. De gouden regel is: zit je als teamgenoot van Verstappen binnen 0,3 seconden, dan doe je het goed. Die kan Hadjar in zijn zak steken.

Is Hadjar de beste teamgenoot van Verstappen?

Er zijn weinig teammaten van de Nederlandse F1-kampioen geweest die zo dichtbij Verstappen konden blijven. Naarmate het seizoen vordert, zullen we zien of Hadjar zelfs voor Verstappen kan eindigen. Voor nu moeten we concluderen: nee, Hadjar is niet beste teammaat van Verstappen.

De eerste teamgenoot van Verstappen, Carlos Sainz, zette al meteen de toon begin 2015. Sainz en Verstappen stonden in 2015 na drie races gelijk op zes punten. Sainz stond officieel hoger in het kampioenschap, omdat hij in meer races punten had gescoord (twee keer versus één keer voor Verstappen). Aan het einde van het seizoen was Verstappen zijn Spaanse Toro Rosso-collega ruim de baas (49 punten vs 18 punten).

Formule E rijden doe je maar op de kermis

Hierna lukte het Ricciardo in 2016 en 2017 om aan het seizoen voor Verstappen te eindigen (256 vs 204 en 200 vs 168). In 2018 had Ricciardo na drie races 37 punten en Verstappen 18, maar na Abu Dhabi 2018 stond Verstappen weer ruim voor (249 vs 170). Tot slot lukte het Sergio Pérez in 2022 nog om na drie races de Red Bull-kopman te zijn (30 vs 25). Ook toen moest ‘Checo’ zich gewonnen geven: het werd 454 punten tegen 305.

Hoe het dit jaar gaat lopen? Het zal veel afhangen van de mogelijke motorregelaanpassingen en of Verstappen er nog wat zin in houdt. Tevens biedt het wispelturige gedrag van de RB22 en de dramastarts van Verstappen een kans voor Hadjar.