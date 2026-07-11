Gebruikt Verstappen zijn transfersoap voor een beter contract?

Doet ie het of doet ie het niet? Dat is de grote vraag in de Formule 1 over de toekomst van Max Verstappen. De geruchtenmolen draait op volle toeren, maar is dat wel terecht? Alleen Verstappen kan daar antwoord op geven. Bij gebrek aan zo’n antwoord moeten we het doen met de geruchten. Nu horen we weer een nieuw geluid.

Het Japanse medium Shiga Sports gooit wat extra olie op het geruchtenvuur. Volgens de website is er helemaal geen sprake van een mogelijke overgang van Verstappen naar McLaren. Kamp Verstappen zou alleen de interesse van McLaren-baas Zak Brown in de coureur gebruiken om de druk op de ketel te houden bij Red Bull. Professioneel als Max Verstappen is, laat hij in interviews de media meespelen in het spelletje.

Verstappen heeft er immers nooit een geheim van gemaakt dat hij Red Bull als zijn tweede familie ziet en er in principe het liefst zijn carrière afsluit – mits er een auto staat waarmee hij voor de titel kan vechten. Omdat dat momenteel niet het geval is, zou 'Team Verstappen' nu een lijst met harde eisen bij de top van Red Bull hebben neergelegd.

De eisen van Verstappen

Volgens de insiders liggen de breekpunten op het sportieve en organisatorische vlak liggen. Max Verstappen en zijn entourage zouden eisen dat de organisatiestructuur in Milton Keynes op de schop gaat om de leegloop van topstukken op te vangen. De pijlen zouden daarbij specifiek gericht zijn op de technische top: teambaas Laurent Mekies en technisch directeur Pierre Waché.

Verstappen zou het gevoel hebben dat de ingenieurs niet naar zijn feedback luisteren en dat de ontwikkeling van de auto de verkeerde kant opgaat. Dit steekt hij ook niet onder stoelen of banken, zie de interviews na de GP van Oostenrijk en Groot-Brittannië. De eis is simpel: de neuzen moeten dezelfde kant op, er moet vers bloed worden binnengehaald, en er moet acuut naar de coureur worden geluisterd om de weg omhoog weer in te zetten.

Klopt dit?

Laten we eerlijk zijn: er gaan op dit moment zóveel verhalen en complottheorieën rond in de Formule 1-paddock. Je kunt daarvan zeggen: waar rook is is vuur en als je met hagel schiet is er altijd wel één kogel raak. Dat er spanningen zijn tussen het Verstappen-kamp en de huidige Red Bull-top na de teleurstellende resultaten en het recente uitvallen op Silverstone, staat buiten kijf.

Maar op dit moment staat het Formule 1-bos zo vol met geruchten dat we door de bomen het bos simpelweg niet meer zien. Vandaag is het een Japans medium met 'eisen', gisteren was het een overstap naar Mercedes, en morgen tekent hij volgens de wandelgangen weer bij McLaren. Dus, neem dit soort specifieke geruchten over interne reorganisaties en 'eisenlijstjes' met een gezond korreltje zout. Houd ze ergens in je achterhoofd. We kunnen immers pas echt conclusies trekken op het moment dat er officieel nieuws naar buiten komt – of dat nou een transfer, een vroegtijdig pensioen, of een harde, zwart-op-wit belofte is om trouw te blijven aan Red Bull. Tot die tijd blijft het vooral lekker speculeren in de reacties!

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