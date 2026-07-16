Verstappen gaat dit 15-jarige racetalent klaarstomen voor de Formule 1

Max Verstappen is inmiddels niet alleen meer druk met het verzamelen van titels en GT3-rondjes. De Limburger heeft blijkbaar ook tijd gevonden om zich over de volgende generatie te ontfermen. En nee, niet zomaar iemand. De vijftienjarige Belg Dries van Langendonck mag zich voortaan officieel onder de vleugels van Verstappen Racing opstellen.

Niet alleen McLaren ziet het zitten

Van Langendonck is niet onbekend in de juniorwereld. De Belg verzamelde in de karts liefst zeven kampioenstitels en stapte vorig jaar over naar de Formule 4. Dat ging best lekker. Tijdens zijn debuutweekend pakte hij namelijk meteen poleposition én een overwinning. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

Ook dit jaar dendert hij vrolijk door. Eerst schreef hij de Formule Winter Series op zijn naam met negen overwinningen uit vijftien races, waarna hij ook in het Britse Formule 4-kampioenschap de leiding pakte. Dat valt blijkbaar niet alleen McLaren op. Want hoewel Van Langendonck gewoon onderdeel blijft van het McLaren Driver Development Programme, krijgt hij er nu een hele leuke en vooral interessante mentor bij.

Verstappen ziet het wel zitten

Max Verstappen en zijn managementteam gaan de jonge Belg begeleiden tijdens zijn weg richting de Formule 1. Dat betekent niet dat hij straks ineens in een Red Bull zit, maar wel dat hij gebruik kan maken van de kennis, begeleiding én de simulator van Verstappen Racing.

Verstappen zelf zegt onder de indruk te zijn van de snelheid waarmee Van Langendonck zich heeft ontwikkeld. Na gesprekken met hem en zijn familie is hij ervan overtuigd dat de Belg alles in huis heeft om ooit de Formule 1 te halen. Nee, dat is inderdaad geen garantie voor een succesvolle F1-carriere. De juniorklassen zitten vol met wonderkinderen die uiteindelijk ergens in de GT's, IndyCar of het WEC belanden. Maar als je op je vijftiende zowel McLaren als Max Verstappen achter je hebt staan, dan heb je de loterij in ieder geval niet slecht gespeeld denk ik.

Of Van Langendonck daadwerkelijk de Formule 1 haalt, zal de tijd leren. Maar als Max zijn naam aan jouw carrière wil verbinden, dan moet je wel iets bijzonders kunnen. Dat gebeurt namelijk niet iedere donderdagmiddag.

Via: Verstappen.com

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