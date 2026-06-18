Verveel je je tijdens het laden? Tesla heeft de oplossing

Een van de grootste verschillen tussen tanken en laden zit niet in de aandrijflijn, maar in de tijdsbesteding. Een benzinerijder rijdt namelijk vijf minuten later alweer op de snelweg. Een EV-rijder heeft tijd om na te denken over de zin van het leven, een koffie te halen en drie keer te checken hoeveel procent de accu ondertussen heeft bereikt. Tesla heeft nu bedacht dat die tijd veel nuttiger besteed kan worden.

Tesla geeft je een klusje

Bij een Supercharger-locatie in het Duitse Pforzheim heeft Tesla iets nieuws neergezet. Nee, geen extra laadpalen, geen snellere laders en ook geen robot die allerlei trucjes kan. De Amerikaanse EV-bouwer vond blijkbaar dat Tesla's schoner moeten zijn en heeft dus stofzuigers naast de laadplekken gezet. Dus terwijl jouw stekkertrekker staat te laden, kun jij eindelijk afrekenen met die verzameling kruimels, hondenharen en andere mysterieuze troep die al maanden jouw auto als woning beschouwen.

Volgens een post van Tesla-eigenaar Warren Whyte op X staat de stofzuiger bij een moderne V4 Supercharger-locatie met twintig laadplaatsen. Het is trouwens geen doorsnee laadplein. De locatie beschikt al over een zonne-overkapping en een lounge voor wachtende bestuurders. De gratis stofzuiger is dus de nieuwste toevoeging aan wat langzaam begint te lijken op een tankstation voor mensen die geen tankstation willen bezoeken.

Van laadpaal naar verzorgingsplaats

Tesla lijkt steeds meer gebruik te maken van zijn grote laadlocaties. Waar een Supercharger vroeger vooral bestond uit een zooitje laadpalen op een verder leeg parkeerterrein, verschijnen tegenwoordig steeds vaker mooie overkappingen, lounges, betere verlichting en zelfs luchtpompen voor banden. Dat is in principe best logisch want EV-rijders brengen gewoon meer tijd door op laadlocaties dan benzinerijders bij een pomp. Dan is het wel zo prettig als er iets meer te doen is dan naar een laadpercentage kijken.

Maar eerlijk, een stofzuiger is misschien niet mega revolutionair, maar waarschijnlijk wel nuttiger dan de meeste apps die tegenwoordig als innovatie worden gepresenteerd. Omdat de V4-laders ook toegankelijk zijn voor andere merken, kunnen overigens niet alleen Tesla-rijders gebruikmaken van de nieuwe voorziening. Zelfs een bestuurder van een Hyundai, Kia of Volkswagen mag zijn interieur hier gratis onder handen nemen.

Voorlopig gaat het in ieder geval nog om een proef. Tesla heeft nergens laten weten dat alle Superchargers binnenkort worden uitgerust met stofzuigers. Maar als de reacties positief zijn, lijkt het logisch dat je straks op meer plekken lekker kan gaan zuigen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws