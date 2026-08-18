Verzekeraar waarschuwt: blijf weg van deze nieuwe (Chinese) merken!

Wie het aanbod van een nieuw automerk - denk aan een van de vele nieuwe Aziaten in Europa - ziet, vindt er vaak een bijzondere selectie auto’s. Veel vermogen, rijk uitgeruste interieurs en een scherpe vanafprijs. Wat je echter niet meteen ziet, is de mogelijke rompslomp die erna komt.

Verzekeraar Univé trekt aan de bel na een analyse van de herstelvoorzieningen rondom deze nieuwe merken. De waarschuwing is helder: het gebrek aan een volwassen dealer- en onderdelennetwerk leidt tot extreem lange wachttijden (en dus lang niet rijden in je eigen auto) en torenhoge schadelasten.

Maanden wachten op een simpel onderdeel

Het grote probleem zit niet in het herstellen van het blikwerk zelf, maar in de logistieke keten achter de nieuwe merken. Waar gevestigde merken binnen 24 tot 48 uur een vervangende bumper, koplamp of buitenspiegel bij de schadehersteller hebben liggen, is dat bij veel nieuwkomers een drama.

Univé ziet in de praktijk dat onderdelen geregeld vanuit Aziatische magazijnen per schip moeten komen, of dat de juiste software-diagnoseapparatuur simpelweg ontbreekt bij Nederlandse herstellers. “De kwaliteit van een auto en de kwaliteit van de herstelorganisatie zijn twee verschillende zaken. Wanneer onderdelen van ver moeten komen, herstelbedrijven technische informatie missen of maar enkele bedrijven een reparatie kunnen uitvoeren, duurt het langer voordat een eigenaar zijn auto terugkrijgt. Dat merk je meestal pas wanneer er daadwerkelijk schade ontstaat”, zegt mobiliteitsmanager van Univé, Henkjan Matthijs.

Zo heeft Matthijs al eens gezien hoe een Amerikaanse EV die enkele jaren geleden op de Nederlandse markt kwam voor veel hoofdpijn zorgde. Een klein scheurtje in een onderdeel bij de voorwielophanging leidde uiteindelijk tot een total loss verklaring. De beschikbare herstelinstructie schreef namelijk voor dat de volledige carrosserie moest worden vervangen. “Het is een extreem voorbeeld, maar het laat wel zien dat de gevolgen groot kunnen zijn wanneer een passende herstelroute ontbreekt”, zegt Matthijs. Zo kennen wij ook nog wel wat horrorverhalen.

Nog meer problemen

Je begrijpt dat de verzekeraar ook niet zit te wachten op zulke lange wachttijden en snelle total loss verklaringen. Daarom waarschuwt Univé: de onzekerheid van het schadeherstel kan invloed hebben op de verzekering. Sterker nog, auto’s van een hele rits nieuwe merken kun je bij de verzekeraar niet laten verzekeren. Voor Dongfeng, Lucid, Nio/Firefly en Zeekr biedt Univé alleen een WA-verzekering. Hongqi, Changan, Voyah, KGM, Leapmotor, Vinfast, Jaecoo, MHero en Omoda zijn op dit moment uitgesloten van verzekering bij het bedrijf.

Daar zitten behoorlijk wat Aziatische merken bij. Toch heeft dit niets te maken het weigeren voor een verzekering: “Deze verschillen zijn geen oordeel over het land van herkomst of over de kwaliteit van een auto. Ze hangen samen met de mogelijkheden om schade verantwoord te herstellen.”

Hoe weet je nou of een nieuw automerk wel of niet een goede herstelvoorzieningen heeft? Univé zegt: “Controleer of onderdelen in Nederland goed verkrijgbaar zijn, hoeveel herstelbedrijven aan het merk kunnen werken en of duidelijke reparatieinformatie beschikbaar is.”

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