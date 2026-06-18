Deze dakloze versie op basis van populaire auto kende jij nog niet

Nissan Micra Cabrio. Geef toe: ook jij denkt direct aan een varkentjesroze Micra van de derde generatie omdat daar een ietwat mislukte C+C-versie van kwam. Als jij verrassend uit de hoek wil komen als reactie op gedachtes rondom een dakloze Nissan Micra, is deze occasion op Marktplaats iets voor jou.

Daarvoor moeten we terug naar de tweede generatie Nissan Micra, de 'K11'. De Nissan Micra K10 was lekker recht door zee, lekker hoekig. De iets rondere K11 was net even wat geiniger qua vorm, wat ook in Nederland aansloeg voor mensen die goedkope mobiliteit wensen. Alleen daar bleef het wel bij. Wij kregen de drie- en vijfdeurs hatchback als enige vorm in Nederland.

Nissan March Cabriolet

Onze Nissan Micra was gebaseerd op de Japanse Nissan March. In theorie weinig verschil behalve de naam. Wel een groot verschil is dat je de March in twee extra carrosserievarianten kreeg. De March Box was een soort stationwagon en de March Cabriolet was een, nou ja, cabrio. Het betrof zo'n cabrio waar simpelweg het dak van de hatchback af werd gezaagd, een rolbeugel werd toegevoegd en een stoffen kapje, wat het ding trouwens ietwat coupéachtig laat ogen. Ook wel geinig.

March Cabrio in Nederland!

We nemen het je niet kwalijk als je de Nissan Micra of March Cabrio niet kent. De auto werd immers enkel verkocht in Japan, dus de kans dat je er eentje tegenkomt in Nederland is klein. Niet alleen kan je er nu eentje tegenkomen: je kan hem kopen! Een autobedrijf biedt een Nissan March Cabriolet aan op Marktplaats. Nog best een tof exemplaar ook.

Het betreft een exemplaar van de Nissan March Cabriolet in het rood, een soort metallic donkerrood. En dat in combinatie met een beige kapje, chique! Je zou zeggen dat de stalen velgjes ietwat armzalig zijn, maar ze zijn wel crème gespoten met een rood gespoten naafkap. Eveneens chique!

In het interieur van de Nissan March Cabriolet zien we stoelen met het welbekende 'stadsbusmotief', lekker zoals dat ging in de jaren '90. We zien verder twee dingen die ons opvallen. Allereerst: een knopje voor het dak: dat werkt dus gewoon elektrisch. Voor een goedkope cabrio uit 1997 was dat alles behalve normaal. Ten tweede, ietwat nadelig: een stuur rechts en een automaathendel. De McDrive moet je dus even overslaan, maar die automaat was niet de meest verfijnde keuze voor de Nissan Micra.

Nou koop je een Nissan March Cabriolet natuurlijk vooral om hoge ogen te scoren op evenementen als EMWalhalla. De dragraces op een supercar-evenement op TT Assen moet je ook even overslaan. De 1.3 liter viercilinder levert een heuse 75 pk. Aan de andere kant, voor een cabrio weegt 'ie nog steeds een nette 916 kg. Afijn, je krijgt maar één kans, dus je hebt het ermee te doen. Dit is namelijk de enige Nissan March Cabrio in Nederland.

Kopen

Het enige exemplaar van de Nissan March Cabriolet in Nederland is op zich wel eentje die klaar is voor een bijzondere collectie. Het rode exemplaar ziet er netjes uit, heeft maar 74.495 kilometer gelopen en komt van de tweede Nederlandse eigenaar. Dat betekent dat 'ie er minstens vier heeft gehad, want hij is in 2020 hier ingevoerd vanuit het VK. Aangezien die de March Cabrio nooit nieuw kregen is hij dus sowieso van Japan naar Groot-Brittannië naar Nederland gegaan.

De ultieme 'vind maar eens een tweede' voor zeer selecte liefhebbers, maar de staat helpt ook mee om het prijskaartje een redelijk forse 9.950 euro te maken. Misschien wel je enige kans om zo makkelijk een Nissan March Cabriolet te bemachtigen. De vraag is of je dat wil. Zo ja: dan kan je terecht op Marktplaats.

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