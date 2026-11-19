Porsche Centrum Gelderland doet meer dan alleen kant-en-klare auto’s verkopen. Met hun Classic Center doen ze ook aan ‘recommissions’, oftewel grondige make-overs. Nu onthullen ze een heel bijzonder project: een compleet getransformeerde Porsche Carrera GT.

Deze auto begon zijn leven als een ‘gewone’ zilvergrijze Carrera GT. Porsche Gelderland heeft de legendarische V10-supercar in opdracht van een klant echter grondig onder handen genomen. De Carrera GT is volledig uit elkaar gehaald, om alle onderdelen die niet meer spic en span waren te renoveren of te vervangen. Daarbij moet je bijvoorbeeld ook denken aan carbon onderdelen (en dat zijn er heel veel op een Carrera GT), die na verloop van tijd geel worden.









Voor alle duidelijkheid: dit is geen restomod. De Porsche heeft een nieuwe kleurstelling gekregen, maar dat is allemaal gedaan met originele onderdelen. De filosofie was om een auto te maken die ook destijds door Porsche Sonderwunsch gebouwd had kunnen zijn.

Unieke kleurstelling

Het wás mogelijk om een Carrera GT af fabriek in een PTS-kleur te bestellen, maar dat deed bijna niemand. Van de 1.270 exemplaren was het overgrote deel uitgevoerd in één van de standaardkleuren (zilver, grijs, zwart, rood of geel). Slechts 59 Carrera GT’s zijn uitgevoerd in een PTS-kleur en daarvan was ongeveer de helft een variatie op wit.

Een Carrera GT in een afwijkende kleurstelling is dus zeer zeldzaam en deze specifieke kleurstelling is volstrekt uniek. Dit is de eerste Carrera GT in Gentiaanblauw, een diepblauwe kleur die de auto verdraaid goed staat. Ook de binnenkant van de velgen is meegespoten in deze kleur. De bekleding is uitgevoerd in Mandarin Orange, waardoor het interieur er echt uit knalt. De oranje remklauwen zijn de kers op de taart en vormen een link tussen het interieur en het exterieur.













Er is ook nog een belangrijke technische upgrade uitgevoerd: een KW-onderstel. Dat is eigenlijk een must-have op de Carrera GT. De rijeigenschappen van deze auto zijn natuurlijk berucht en dit onderstel maakt ‘m een stuk veiliger. Dit is dus een onderdeel van de Carrera GT dat je juist niet origineel wil hebben. Eigenaren hebben in de afgelopen jaren massaal een KW-onderstel laten monteren. Samen met de nieuwe Michelin Pilot Sport Cup 2-banden zorgt dit ervoor dat je minder snel Paul Walker achterna gaat. Al blijft het een auto waarin je op je tellen moet passen.

Nederlands kenteken

Porsche Centrum Gelderland heeft al vaker dit soort Re-Commissionings gedaan, maar dit is de eerste keer dat ze een Carrera GT op deze manier onder handen nemen. Als je benieuwd bent wie de eigenaar is, dan kunnen we je nieuwsgierigheid bevredigen. Deze unieke Carrera GT komt in de privécollectie van Camille Bernards (van Bernards Exclusives). De auto staat sinds vorige maand op Nederlands kenteken, dus je kunt ‘m in de nabije toekomst ook op evenementen in het land verwachten.

Dan rest nog één vraag: wat kost zoiets nou? Dat hangt er heel erg vanaf hoe ver je gaat, maar reken op zo’n drie tot vijf ton. Dat bedrag komt dus bovenop de aanschafprijs van een Carrera GT. Dat is vandaag de dag al heel snel meer dan € 2 miljoen. In maart werd zelfs een exemplaar verkocht voor € 5,8 miljoen. Dat was weliswaar een uitschieter, maar met zulke bedragen kan een paar ton er ook nog wel vanaf.

Foto’s: Porsche Centrum Gelderland