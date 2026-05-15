Victor Muller heeft voor een prikkie de merkrechten van Spyker in handen gekregen,

Als we één ding weten over Victor Muller, dan is het dat hij een bijzonder slinkse zakenman is. Dat blijkt ook nu weer, uit de gang van zaken rondom het faillissement van Spyker Services.

Eerst even de actuele stand van zaken: Spyker is weer alive and kicking, om het even in goed Nederlands te zeggen. Vorige maand kondigde Victor Muller hoogstpersoonlijk de komst van een ‘nieuw’ model aan. Dit moet de C8 Preliator worden, die we 10 (!) jaar geleden voor het eerst te zien kregen.

Merkrechten

Victor Muller is dus weer aan de gang met Spyker, maar daar is wel wat aan vooraf gegaan. In september vorig jaar kreeg hij de merkrechten weer in handen. Dat is dus in feite oud nieuws, maar nu weten we ook hoe dit precies gegaan is.

De curator eiste € 3 miljoen van Victor Muller om de schuldeisers te voldoen. Op een of andere manier heeft Muller er toch weer een goede deal uit kunnen slepen. Hij heeft een schikking getroffen en voor het luttele bedrag van € 350.000 de merkrechten weer in handen gekregen.

Schuldeisers

Dit betekent dat een groot deel van de schuldeisers kan fluiten naar hun geld. Alleen de Belastingdienst is volledig afbetaald. Verder gaat het geld naar de curator zelf, die in totaal 994 kwijt is geweest met het afhandelen van deze kwestie. Wat dus niet echt een bevredigend resultaat heeft opgeleverd voor veel partijen.

Het lijkt erop dat de winnaar van dit verhaal toch weer Victor Muller is. Voor slechts € 350.000 kan hij weer vrolijk Spykers gaan verkopen. Al is het nog maar zeer de vraag wat daarvan terecht gaat komen. Aankondigingen van Victor Muller nemen we met een scheepslading zout.

