Volgens Victor Muller kies jij voor een Spyker boven een Bugatti of een Pagani

Stel je eens voor dat je in de markt bent voor een nieuwe auto. Niet zomaar een, maar je bent voornemens om eens aan te kloppen bij Pagani, Bugatti, Koenigsegg en Gordon Murray Automotive om te kijken wat ze voor je kunnen maken. Zou je dan Spyker ook in dat lijstje opnemen?

Er is in ieder geval één persoon op aarde die dat zou doen, de ons overbekende Victor Muller. Volgens hem kan je de nieuwe versie van de inmiddels al 10 jaar oude en nooit uitgebrachte C8 Preliator, de C8 Preliator XXV Coupé in een adem noemen met de Bugatti Tourbillon, de Pagani Zonda Cervino, de Koenigsegg Jesko en niet te vergeten de GMA S1.

"We zullen ons positioneren in het allerhoogste segment van de markt, waar Pagani, Koenigsegg, Bugatti en Gordon Murray Automotive de gevestigde merken zijn", vertelde Muller aan CarScoops. "We hoeven kopers er niet van te overtuigen dat Spyker iets echt anders te bieden heeft, want dat is al zo. We onderscheiden ons duidelijk door ons ontwerp, onze aandacht voor detail en het uitmuntende vakmanschap van onze medewerkers. De geschiedenis van het merk, die teruggaat tot 1880, maakt dat plaatje compleet."

Niet zo extreem als de concurrentie

Als je een beetje realistisch bent en kijkt naar de plannen van Muller, dan kan je op z'n minst stellen dat hij moedig is. Ja, de Spykers zijn extreem gelimiteerd (als ze daadwerkelijk gemaakt gaan worden), worden met de hand geproduceerd en kosten meer dan 1,5 miljoen, maar daarna houden alle vergelijkingen wel op. Waar we bij de eerder genoemde merken belachelijke motoren zien en specificaties waar we je van over naar huis wilt schrijven, komt de C8 Preliator XXV Coupé met een geblazen vierliter V8 van Audi die 800 pk en 1.000 Nm produceert. Prima, maar niet zo extreem als hetgeen waarmee de concurrentie aangegaan moet worden.

Muller heeft gelukkig goede hoop in de toekomst van Spyker. Waar het voorgaande keer misging door te grote plannen met een F1-team en de overname van Saab, blijft hij nu een stuk meer behouden. Van de C8 zullen er maar 25 gemaakt worden en de productie zou volgens Muller ergens in het tweede kwartaal van volgend jaar moeten starten. Alle 25 auto's zouden dan nog voor het einde van het jaar bij de klanten afgeleverd moeten zijn.

Klanten zijn er

Over die klanten: die zijn er. Hoeveel? Dat laat Muller niet los. Ook blijft het onduidelijk of de nieuwe C8 al uitverkocht is. Wel zegt hij: "er is een duidelijke groep kopers die zich aangetrokken voelt tot het kenmerkende, op de luchtvaart geïnspireerde ontwerp van Spyker, ons vakmanschap en onze Nederlandse identiteit. Er zijn heel wat van deze kopers, en we hebben er elk jaar maar een handvol nodig. We zullen nooit een massafabrikant worden."

Wat is dan wel het doel? Zo'n 50 stuks per jaar, als het een goed jaar is, denkt Muller. En hij verwacht dat hij daar ook genoeg betalende klanten voor kan vinden.