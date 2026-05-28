VIDEO: 81-jarige F1-icoon rijdt in moderne Le Mans Hypercar

Veel coureurs die in de jaren ‘60 en ‘70 raceten, kunnen het helaas niet vertellen. Gelukkig is de Belg Jacky Ickx wel iemand die het gevaarlijke racetijdperk heeft overleefd. Tegenwoordig vult hij zijn dagen als uithangbord van Genesis. In die rol maakte Ickx iets heel bijzonders mee: rijden in de Genesis Magma Racing GMR-001 Hypercar.

Voor wie Ickx niet kent: zijn palmares is er één om U tegen te zeggen. Hij won zes keer de 24 Uur van Le Mans, werd twee keer tweede in het F1-klassement en won in ‘83 nog even de Dakar Rally. Met recht een autosporticoon dus.

Ickx-kleurstelling

Als verrassing voor Ickx heeft Genesis de Hypercar van het WEC-seizoen (en dus ook voor de 24 Uur van Le Mans) geprepareerd voor wat rondjes voor de race-pensionado. De GMR-001 kreeg zelfs een speciale Ickx-kleurstelling. Net als zijn helm kleurt de auto donkerblauw met een witte streep.

Ickx wordt overmand door emoties wanneer hij de auto ziet: ‘’Het is onbeschrijfelijk. Toen ik de deur opende, zag ik iets dat ik totaal niet verwachtte. Ik ontdekte de hypercar van Genesis Magma, maar in een donkerblauwe kleurstelling met een witte streep. Het was onwijs emotioneel.’’

Vervolgens duikt Ickx het circuit van Paul Ricard op met de Hypercar. Na afloop concludeert hij: ‘’Ja, je kunt dromen en dromen kunnen uitkomen en we laten iets unieks achter. Maar ik beloof dat ik niet volgend jaar ga racen.’’ Bekijk hieronder de beelden van zijn ritje. Onder de eerste video vind je nog wat behind-the-scenes beelden.

