VIDEO: Aston Martin test Valkyrie cabrio met F1-halo!

Je moet wat tijdens de Formule 1-pauze. Zeker als je het zoontje bent van Lawrence Stroll. Net als Max Verstappen vermaakt Lance Stroll zich met GT3-racen op Paul Ricard. Terwijl dat gaande is, is een andere afdeling van Aston Martin bezig met een nog toffer en vooral geheim project: een open Valkyrie met Formule 1-achtige halo!

We komen achter de ontwikkeling van deze auto door een video op YouTube. In het filmpje zien en horen we een compleet donkere testauto rondrijden op Sywell Airfield, een luchthaven in het hart van Engeland. We zien duidelijke kenmerken van de Aston Martin Valkyrie LM, de raceversie die wordt gebruikt in het WEC.

© Foto: EyeUK / YouTube

Anders dan die raceauto is er geen dichte cabine. De bestuurder wordt enkel beschermd door een halo, precies zoals in de moderne Formule-racerij. Achterop vinden we een gigantische haaienvin gevolgd door een eveneens indrukwekkende achtervleugel. Wat het ook is, dit gaat vast heel hard de bocht om.

Helaas is er niet meer informatie bekend over de auto. De microfoon waarmee het geluid is opgenomen is niet denderend, maar toch durf ik het aan: hier hoor je de hybride 6,5-liter Cosworth-V12 die in de Valkyrie en Valkyrie LM ligt. De machtige aandrijflijn kan 1.160 pk produceren waarbij de twaalfcilinder doorgaat tot 11.000 tpm.

