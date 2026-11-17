Een rood kruis staat er niet voor niks, roept Rijkswaterstaat al jaren. Toch zijn er nog altijd massa’s mensen die een rood kruis negeren. Want ja, meestal zie je gewoon een lege rijstrook voor je. Dus waarom zou je niet lekker doorkachelen?

Nou, soms zijn er dus wel goede redenen dat een rijstrook is afgesloten. Daar kwam een Citroën-rijder gisteren achter, toen er rode kruizen hingen boven de linkerrijstrook van de A58. Rijkswaterstaat deelt een filmpje waarop te zien is hoe de beste man (of vrouw) eerst op de rechterrijstrook rijdt, maar dan toch naar links gaat. Ogenschijnlijk om eens lekker links in te gaan halen.

Vervolgens komt de Citroën-rijder er te laat achter waarom er een rood kruis is: er ligt een metalen trap op de weg. De bestuurder geeft een ruk aan het stuur om vlak voor een Fiat 500 naar rechts te gaan, maar rijdt alsnog over de trap. Dan heb je dus een gevaarlijke uitwijkactie én schade. En in plaats van een trap op één rijstrook, liggen er nu brokstukken op twee rijstroken. We zouden bijna zeggen: wat een idioot, maar we willen de bestuurder niet nog een trap na geven.

Rijkswaterstaat spreekt in het bericht op X van een “bijna fataal voorbeeld van rode kruisnegatie”, maar dat lijkt ons ook weer overdreven. Enfin, oordeel zelf maar:

Via: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op X