VIDEO: Dit is de beste F1-inhaalactie van de afgelopen 5 jaar!

De inhaalactie met de grootste impact op de F1 moet wel de divebomb van Verstappen zijn op Hamilton in de laatste ronde van de GP van Abu Dhabi 2021. Maar was het de beste inhaalactie? Nee, dat niet, maar welke actie dan wel?

F1-fans hebben hierop mogen stemmen. Ieder jaar wordt er al een coureur beloond met de Overtake Award. In 2021 was dit bijvoorbeeld een actie van Norris tijdens de GP van Italië aan de binnenkant van Leclerc in de Curva Grande. Ook Max Verstappen was genomineerd voor zijn actie in Imola. Vorig jaar pakte hij vlak na de start de leiding in Tamburello door Piastri op heerlijke wijze uit te remmen.

De winnaar

Hoe mooi de acties van Norris en Verstappen ook waren, toch besloten de F1-fans die stemden dat Alexander Albon de prijs het meest verdiende. Daarvoor moeten we terug naar de regenachtige GP van Canada van 2024. Albon draait het lange rechte stuk op richting de Wall of Champions. Aan het einde van het rechte stuk remt hij eerst Riciardo in de VCARB uit. Vervolgens neemt Albon genoeg snelheid mee om voor Ricciardo door te kruisen en zijn Williams aan de binnenkant van Ocons Alpine te plaatsen. Het past allemaal maar net, maar het gaat en Albon pakt twee posities in één actie.

Met recht de beste inhaalactie van de afgelopen vijf jaar, toch? Hieronder kun je alle vijf de genomineerden nog eens bekijken. Welke actie is volgens jou de beste?