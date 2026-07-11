VIDEO: Bestverkochte auto van Nederland doet dragrace tegen jaren ‘80-auto’s

In de jaren '80 hingen de slaapkamers van autoliefhebbers er vol mee: posters van laag, breed en onbetaalbaar exotisch supercar-geweld. Auto's als de Ferrari Testarossa en Lamborghini Countach waren het absolute toppunt van prestaties. Die mooie tijd is helaas voorbij.

Fast forward naar nu en het wordt pijnlijk duidelijk hoe anders snelheid in auto’s nu wordt ervaren. De gebruikelijke manier om dit snelheidsverschil aan te tonen? Een dragrace. Skoda zet de topversie van de bestverkochte auto van Nederland in 2025 in, de Skoda Elroq vRS. De concurrentie bestaat uit drie iconen uit de eightties.

De deelnemers

We zien een bronzen Ferrari Testarossa, een knaloranje Lamborghini Countach 25th Anniversary en een paarse Porsche 944 Turbo. De legendes hebben een 0-100-tijd van iets meer dan vijf seconden en een top boven de 260 km/u. De Elroq vRS doet 5,4 seconden over het sprintje naar de 100 en stopt al bij 180 km/u. Tel daar het drooggewicht van meer dan 2.000 kilo bij op en de cijfers keren zich tegen de Elroq voor deze dragrace.









Zou Skoda dan een dragrace houden met veertig jaar oude auto’s om te laten zien dat hun verkooptopper trager is dan die auto’s? Ik zal het nu nog niet spoilen. Voor degenen die het graag zelf willen zien, is hieronder de video zichtbaar. Wil je het nu weten? Nee, natuurlijk wordt de Elroq niet verslagen. Het elektrische koppel van 545 Nm dat altijd beschikbaar is en de schakelmomenten van de oudjes doet de jaren ‘80 auto’s de das om. De Testarossa komt nog in de buurt, maar moet zich ook gewonnen geven.