VIDEO: Verstappen valt uit GP van Monaco na poepstart

Max Verstappen heeft een dramatische start meegemaakt bij de GP van Monaco 2026. De Nederlander begon op P2, maar kon daar niet van profiteren.

Wanneer de vijf rode lichten uit gaan, komt Verstappen nauwelijks van zijn plek. De concurrenten komen hem links en rechts voorbij. Verstappen valt terug tot de laatste plaats. Hij krijgt de opdracht om de auto naar de pitbox te brengen. De GP van Monaco 2026 van Max Verstappen zit er dus al na 1 ronde op!

Reactie Verstappen

Het probleem blijkt in de krachtbron te zitten. Tijdens de opwarmronde meldt Verstappen al dat de motor raar aanvoelt, vertelt hij aan F1 TV: ''De enige informatie die ik heb, is dat het na de start niet goed ging. De opwarmronde was al verschrikkelijk, er was gewoon geen vermogensconsistentie en de motor viel volledig stil. Ik kreeg pas in de eerste bocht een beetje vermogen terug, daarna begon de motor echt te haperen."

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