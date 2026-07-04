VIDEO: Colapinto crasht op hoge snelheid en komt los van de grond!

Colapinto heeft de schrik van zijn leven gehad op Silverstone. Tussen Becketts en Chapel verliest zijn Alpine ineens alle grip en schiet op hoge snelheid het gras op. De F1-auto stuitert over de ondergrond en komt uiteindelijk tot stilstand. Het is maar goed dat daar genoeg uitloopruimte is. De oorzaak is waarschijnlijk de wind, zegt het team. Bekijk hieronder de beelden.

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