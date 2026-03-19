Haha: F1-rechtenhouder zet F1 te kakken met Mario Kart-video

De social media-afdeling van de F1 is niet alleen druk bezig met geinige snippets, maar ook met het censureren van fans. De autosportklasse vindt het niet leuk als het publiek kritiek uit op de raceactie en al helemaal niet als het wordt vergeleken met Mario Kart. Die vergelijking maken coureurs, maar ook rechtenhouders maar al te graag.

Verschillende coureurs deden al een duid in het Mario-zakje. Pérez had het afgelopen zondag nog over het gebrek aan een paddenstoel voor zijn Cadillac. De F1 voelt zich duidelijk op z’n teentjes getrapt door de geinige referentie met het videospelletje. Die boodschap hebben ze bij het Franse Canal+ niet meegekregen.

Mario Kart-trailer voor GP van Japan

De Franse F1-uitzender heeft behoorlijk wat werk gestoken in een toffe Mario Kart F1-video. Je kiest net als bij het kartspel uit een Cup en vervolgens een circuit. Omdat de volgende F1-race de GP van Japan is, gaan we naar Suzuka. Of ja, Suzuka.

Ik weet dat ik er niet zo serieus op in moet gaan, maar ik doe het lekker toch. Canal+ heeft namelijk goed afgekeken bij Netflix’ Drive to Survive. De start is nog wel op het Japanse circuit, maar vervolgens komen er beelden voorbij in Melbourne, Spa, Zandvoort en Shanghai. En dat terwijl het kaartje rechtsonder wel gewoon de lay-out van Suzuka aangeeft.

Al met al is het een geinige video en moet ik ook niet te veel klagen. Over klagen gesproken, zouden ze bij Nintendo net zo genieten van zo’n video? Of zouden ze de aandacht op hun kartspel alleen maar leuk vinden?