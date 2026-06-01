VIDEO: Gigantische startcrash bij GT-race op Monza

Het is ook een onhandig getekende bochtencombinatie, de Variante del Rettifilo (oftewel de chicane van het rechte stuk) op het circuit in Monza. Na het start-finishgedeelte kom je aan bij een scherpe rechts-links-combinatie. Dat het er gevaarlijk kan worden na de start bewijst de GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Afgelopen weekend werd er de drieuursrace op het Italiaanse circuit verreden. Voor acht auto’s duurde de race geen drie uur, maar een seconden of 40. Vlak voor de chicane worden er wat schouderduwtjes uitgedeeld. Het resulteert bij een aantal auto’s voor een spin, vlak voor de remzone. Zonder enige controle over de auto, vlammen verschillende coureur bij hun concullega’s naar binnen.

Let ook even op Dani Juncadella die in de Mercedes-AMG GT3 van Verstappen.com Racing rijdt. Hij zit midden in het crashgeweld, maar weet toch ongedeerd uit de strijd te komen. Bekijk hieronder de beelden.

