VIDEO: Hamilton en Leclerc rijden in elektrische Ferrari Luce

Naast de straatauto’s en het verhaal van Enzo zijn de F1-coureurs van Ferrari altijd de grootste uithangborden. Daarom waren het ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton die als eerste hun verdict op video mochten geven over de Ferrari Luce. Nu is het voor de twee beroepsautomobilisten om een stukje te sturen in de EV.

In de video hieronder zien we flarden van de ritjes van Leclerc en Hamilton in de Luce. Zoals je verwacht, zit er geen verkeerd woord tussen over het nieuwe product van de werkgever. De coureurs noemen de Luce “een achtbaan”, houden van de manier waarop ie rijdt en zeggen zelfs dat de EV licht aanvoelt.

Tussendoor zien we hoge Ferrari-piefen die wat context geven. Zo is Ferrari trots op de manier van remmen. Daarbij werkt het energieterugwinsysteem samen met de fysieke remmen voor maximale vertraging. Bovendien weigerde Ferrari afstappen van de bekende schakelflippers achter het stuur: via de flippers kun je direct spelen met het koppel.

En het motorgeluid? Dat vergelijkt Ferrari met een elektrische gitaar. Een traditionele V12 is een akoestische gitaar, maar een elektromotor genereert van zichzelf ook een mechanische resonantie. Door die trillingen op te pikken en te versterken, blijft het motorgeluid aanwezig als natuurlijke indicatie van je snelheid — zonder dat er een neppe verbrandingsmotor uit de speakers hoeft te schallen.

Bekijk de video hieronder om de topcoureurs en het Ferrari-team aan het werk te zien met de nieuwe stroomstoot uit Maranello!