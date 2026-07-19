VIDEO: Hamilton rijdt Ferrari-monteur aan

De GP van België 2026 van Hamilton gaat niet van een leien dakje. Na een crash met Russell kreeg hij een straf. Die boete heft hij in bij zijn pitstop. Na de bandenwissel wil Hamilton weer vertrekken, maar doet dat te vroeg.

Het groene licht boven Hamilton geeft aan dat hij zijn weg kan vervolgen. Op dat moment hangt de monteur bij het rechtervoorwiel echter nog voor de band. Hij is er om de voorvleugel te stellen. Hamilton laat de koppeling los en raakt de monteur. Gelukkig lijkt hij oké. Bekijk hieronder de beelden.

Extra nadelig is dat de monteur door de aanrijding zijn werk niet heeft kunnen doen. Omdat de voorvleugel aan de andere kant wel aangepast is, rijdt Hamilton nu met een scheve vleugel rond. "Verdomme, ik kan nu niet draaien", geeft Hamilton hierover direct aan. Pech, op pech, op pech...