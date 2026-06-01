Lando Norris rijdt eerste rondje op Nordschleife tijdens Touristenfahrten!

‘’Dit kan ik van mijn bucket list afstrepen’’, zegt Lando Norris voldaan na zijn allereerste rondje ooit op de Nürburgring Nordschleife. Anders dan andere coureurs rijdt Norris niet op een afsloten baan voor hem alleen, maar tijdens de Touristenfahrten. Wat een top idee!

Norris moet duidelijk wennen aan de tragere auto’s om hem heen. Op zich logisch dat andere langzamer zijn dan de regerend F1-wereldkampioen: Norris rijdt een in McLaren 750S.

Wanneer de Britse coureur eenmaal wat gewend is, begint het zelf live-commentaar te geven bij zijn ronde. Hij noemt iemand in een Skoda ‘’mijn held’’, maar irriteert zich ook mateloos aan de grote hoeveelheid trage BMW’s op de Ring. Ook ontdekt hij hoe hoog de kerb is na Foxhole en schreeuwt hij het uit in Pflantzgarten. Met recht een vermakelijke video. Bekijk hem hieronder! Oh, en @flowmotion, wat vinden we van de eerste ronde van Lando Norris op de Nordschleife?

