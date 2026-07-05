VIDEO: F1-coureurs crashen massaal in Lego-karts!

De F1-coureurs verwachtten er vooraf niet veel van, maar eenmaal onderweg was het weer lachen, gieren, brullen. De Lego F1-race in aanloop naar de GP van Groot-Brittannië 2026 was een hilarisch voorgerechtje.

Ook in Lego F1-karts willen de coureurs maar wat graag als eerst over de streep komen. De track limits worden dan ook flink aan de laars gelapt. Dat komt een groot deel van de karts duur te staan.

Een boel racers willen al in de eerste sector een bochtencombinatie afsnijden. Daarvoor moeten ze wel een grindbak overbruggen. Veel rijders verwachten dat dit geen probleem moet zijn, totdat ze snel stil komen te staan in de steentjes.

De Lego F1-kartrace van Max Verstappen

Voor wie het wil weten: Fernando Alonso wint de Lego F1-race. Ik vrees dat het de laatste race is die hij dit jaar wint. Bekijk hieronder de hele race terug.

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