VIDEO: Lewis Hamilton showt driftskills in Ferrari F40 aan Kim Kardashian

Meisjes versieren met je auto en rijvaardigheden blijft een lastige opgave, tenzij je Lewis Hamilton heet. De professioneel autobestuurder en parttime mode-icoon, alcoholvrije tequila-brouwer en activist sjanst er in Tokio op los in zijn Ferrari F40.

We zagen eerder al dat Lewis Hamilton voorafgaand aan de GP van Japan even in een Ferrari F40 langsging bij een automeeting in Tokio. Wat we verder niet zagen, is wat Hamilton nog meer deed met de legendarische F40. Nu wel. De Ferrari F1-coureur deelt op zijn Instagram een geweldige video van hem in de Ferrari die het Japanse verkeer onveilig maakt.

We zien Hamilton in de video driften, burnouts maken en met een groepje andere liefhebbers door de Japanse nacht cruisen. Dit is toch waar je het voor doet als niet Ferrari F1-coureur, of niet dan? Aan het einde van de video komen we erachter dat Hamilton een bijzondere passagier bij heeft. Niemand minder dan zijn scharrel Kim Kardashian neemt plaats in de Ferrari. ‘’’Dat is krankzinnig’’, zegt ze aan het einde van het filmpje.

Let nou op Lewis…