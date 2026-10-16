VIDEO: Max Verstappen botst in eerste GT3-ronde tegen concurrent

Zelfs als Max Verstappen een weekendje vrijaf is van de F1 kruipt hij achter het stuur van een raceauto. Dit weekend racet hij in GT World Challenge namens zijn eigen team, Verstappen Racing. Het begin van zijn weekend is nog niet al te best.

Verstappen ligt natuurlijk onder een vergrootglas bij de GT3's, al wordt hij dit weekend wel vergezeld op de baan door een andere racelegende. Tijdens de eerste vrije training van vanochtend trad Verstappen al aan. Zijn eerste vliegende ronde begint echter niet lekker.

Verstappen vliegt door bocht 1 en bij de tweede bocht remmen de vier auto's voor hem een stuk eerder dan Verstappen. De AMG GT3 wordt naar de binnenkant gestuurd, maar heeft teveel snelheid om samen met de Audi R8 LMS GT3 Evo II van het Franse Saintéloc Racing door de bocht te gaan. Verstappen blijft half langs de Audi zitten die bij de apex weinig doet om een botsing te voorkomen. De linkervoorkant van Verstappens auto raakt de rechterachterkant van de R8 die logischerwijs spint.

De reactie van Verstappen kennen we uit duizenden: hij steekt een arm op, kijkt zijn concurrent strak aan en gaat verder met zijn dag. Bekijk de beelden hieronder.

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