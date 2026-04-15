F1 op de Ring

VIDEO: Norris en Piastri rijden mee met Touristenfahrten op de Nordschleife

Deze week kun je niet Max Verstappen, maar een aantal andere F1-coureurs tegen het lijf lopen in de Eifel. Pirelli houdt een testsessie met nieuwe F1-banden op de Grand Prix-baan in Nürburg. Hiervoor mochten McLaren en Mercedes komen opdraven. McLaren greep deze kans direct aan om wat promotiemateriaal te schieten op de Nordschleife.

Gisteren werden de twee F1-coureurs van McLaren gespot aan de kant van de liefhebbers bij de Nürburgring: de slagbomen voordat je een rondje op de Groene Hell begint tijdens een Touristenfahrtensessie. Beide heren zaten in een eigen McLaren 750S: een heerlijke sportauto met een 4,0-liter twinturbo-V8 met 750 pk. Da’s weer eens wat anders dan een hybride 1,6-liter V6 met een te enthousiaste elektromotor.

Helaas is er op het moment van tikken nog niet meer beeldmateriaal beschikbaar dan de Instagram-reel hier beneden. Gezien de uitgebreide apparatuur op de oranje 750S ga ik er vanuit dat er binnen de kortste keren een geinige YouTube-video van McLaren verschijnt waarin we de rondjes van beide rijders kunnen zien. Zodra het zover is, delen we de beelden met je. Moet je je eens voorstellen: sta je net in de rij voor een rondje Nordschleife tijdens de toeristenritten in een eigen Kia Ceed, schuiven Norris en Piastri in en 750S achter en naast je aan.

