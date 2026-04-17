VIDEO: Porsche 992 GT3 RS Manthey Kit is bijna net zo snel als de GT2 RS MR!

Het blijft een wedstrijdje ver plassen en toch blijven we er in geïntersseerd: rondetijden op de Nürburgring Nordschleife. Vandaag voegen Porsche en Manthey Racing een nieuwe kandidaat toe aan de lijst: de Porsche 992 GT3 RS Manthey Kit.

Jörg Bergmeister klom weer achter het stuur van een Porsche om het maximale uit het apparaat te halen op de Ring. En dat lukt volgens mij heel erg aardig. Bergmeister noteert een 6:45,389 voor het 20,8 kilometer lange circuit. De beelden vind je hieronder. Misschien zegt die tijd je niet zoveel. Laten we daarom maar eens kijken naar de concurrentie.

Hoe snel is dat?

Met deze tijd komt de Porsche 911 (992) GT3 RS Manthey Kit op de tweede plaats binnen in de Ring-rondetijden van straatlegale sportauto’s. Alleen de Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit is sneller met een 6:43,300. De nieuwe Porsche MR verslaat wel de Mercedes-AMG GT Black Series (6:48,047) en de Ford Mustang GTD (6:52,072).

Ook niet onbelangrijk: hoeveel tijd knijpt Bergmeister uit de GT3 RS met 3en Manthey-kit ten opzichte van de Porsche-versie? Dat verschil is iets meer dan vier seconden. Bergmeister reed in 2022 een tijd van 6:49,328 in de ‘gewone’ Porsche 992 GT3 RS.