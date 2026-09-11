VIDEO: Raceweekend in Madrid begint met vurige crash

Moeten we het Formule 1-weekend in Madrid niet gewoon schrappen , vroeg ik me een tijdje terug af. De buurtbewoners willen het niet, de baan is een haastklus geweest en de lay-out is behoorlijk angstaanjagend. Het gevaar van de baan laat zich meteen zien bij een vrije training van de Formule 2.

Na een eerdere harde klapper zet ook ART-coureur Tasanpol Intharphuvasak zijn F2-auto in de muur. De rechterkant knalt aan flarden en schuift langs de wand tot hij tot stilstand komt. Intharphuvasak weet gelukkig op tijd uit het wrak te klimmen dat in brand vliegt. Bekijk de beelden van de crash hieronder. Later schiet ook de Nederlander Laurens van Hoepen in de band en belandt in de muur, maar gelukkig wel met wat minder snelheid.

Stop de Madring?

Het probleem waar we nu tegenaan lopen: kan de Madring het nog wel goed doen? De kritiek vooraf was zo hevig dat er maar één groter ongeluk, zoals dat van het F2-talentje, hoeft te gebeuren en de racewereld staat op z’n kop. Er zijn circuits (lees Djedda) die nog gevaarlijker zijn. Ik denk nu dus dat we de Madring ook een eerlijke kans moeten geven om zich te herpakken. Laten we de F1-trainingssessies afwachten voor we een finale oordeel vellen.

Foto: F2 / X.com

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