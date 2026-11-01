VIDEO: Complete wielophanging breekt af van F1-auto!

Valtteri Bottas heeft toch nog een headline te pakken in 2026. De Finse Cadillac-coureur is hard gecrasht tijdens de Grand Prix van Mexico.

Bottas rijdt zijn zoveelste onzichtbare race achteraan in dit seizoen. In ronde 45 gaat het helemaal mis voor hem. Op het lange rechte stuk begint Bottas met het remmen voor bocht 1.Op het hobbelige gedeelte breekt uit het niets de ophanging van het linkervoorwiel af. De coureur weet zijn auto nog redelijk af te remmen om de impact te verkleinen, maar de schrik zal er flink in zitten. Bottas' crash zorgt in eerste instantie voor een safety car, maar dat wordt een rode vlag, omdat de vangrail weer in originele staat moet worden gebracht.

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