Video: Tesla snapt doorgetrokken streep niet

Simpele overtreding, grote ergernis.

Eerlijk, als je dit overkomt kan enige frustratie niet uitblijven, toch? Wanneer jij netjes de afslag neemt, maar een auto op een andere rijbaan de doorgetrokken streep negeert en plots naar links komt. Zoals in dit geval met een Tesla Model Y.

De correcte manier in deze situatie is achter de vrachtwagen blijven rijden, tot de doorgetrokken streep is verdwenen. Overigens staat op het overschrijden van een doorgetrokken streep een boete tussen de 180 – 300 euro.

