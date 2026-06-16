VIDEO: Volvo-rijder boos op politie na boete voor lezen tijdens het rijden

Konden we maar met een magische knip in de vingers ervoor zorgen dat er zelfrijdende auto’s waren. Of juist dat we niet eens meer zouden streven naar zelfrijdende auto’s. Door de tussenperiode van autonoom rijden waar we nu in zitten, is het blijkbaar lastig om op een rijtje te houden wat er nu al wel en niet mag met de zelfrijdende functie aan.

Daar komt een Nederlandse Volvo-rijder op een pijnlijke manier achter. Hij wordt op de snelweg gespot door de politie. Tijdens het rijden zien de agenten dat de Volvo-bestuurder er een tijdschriftje bij heeft gepakt, tegen het stuur drukt en er lekker in zit te neuzen. Dat mag natuurlijk niet waardoor de agenten, de lezer aan de kant zetten.

In plaats van zijn fout toe te geven, gaat de beste man in de tegenaanval. ‘’Hij staat toch op Autopilot. Hij houdt afstand, blijft binnen de belijning. Je mag hiermee automatisch autorijden’’, beweert hij. Inderdaad, bij Volvo heet het geen Autopilot, maar Pilot Assist, maar voor deze keer zien we het door de vingers. De agent legt uit dat je tegenwoordig te allen tijde moet opletten en in staat moet zijn om in te grijpen. Met de Libelle in je hand wordt dat knap lastig.

Vervolgens brabbelt de man nog zoiets als ‘’onbegrijpelijk’ en ‘’wat kinderachtig’’, maar hij krijgt toch een bon.‘’Ik snap het niet. Er is geen gevaar, hij houdt afstand. Er is niks aan de hand’’, voegt hij eraan toe, maar het mag niet baten.

De boete

De straf valt niet onder dezelfde feitcode als die van je telefoon vasthouden tijdens het rijden. Die boete van 440 euro krijg je alleen bij het vasthouden van elektronische apparaten tijdens het autorijden. In dit geval valt de boete onder het kapstokartikel 5. Het boetebedrag staat niet vast, maar de officier van justitie bepaalt dit per situatie. Dit begint vaak vanaf 300 euro. Daarnaast heeft hij zijn kentekenbewijs niet bij. Daar staat nog eens een extra boete van 150 euro op. Bekijk hieronder de beelden.

Foto: Politie / YouTube