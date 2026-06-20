Vier Allroads die je laten twijfelen aan een Volvo V60 Cross Country

Verhoogde stationwagons lijken een uitstervend ras. Waar vroeger ieder merk wel een stoere Allroad-versie van zijn stationwagon had, lijkt tegenwoordig alles meteen op een SUV of crossover-achtig ding te moeten lijken. Zonde, want een goede allroad combineert het beste van twee werelden: de praktische eigenschappen van een stationwagon met de extra bodemvrijheid en vierwielaandrijving die je normaal bij een SUV vindt. Stel je wilt een Allroad en je bent bij Volvo belandt. Voor ongeveer 41.000 euro koop je een nette Volvo V60 Cross Country occasion. Een uitstekende auto natuurlijk. Maar wat als je datzelfde budget meeneemt naar de rest van de occasionmarkt en daar nog even goed rondkijkt? Dan blijken er toch wat leuke alternatieven op te duiken.

Volvo V90 Cross Country B5 AWD

Ja natuurlijk! Waarom een V60 kopen als je ook een V90 kunt rijden? Deze V90 Cross Country is natuurlijk gewoon de grote broer van de V60 en voelt op vrijwel ieder vlak een klasse hoger. Hij is bijna vijf meter lang, heeft een gigantische aanwezigheid op de weg en met een oorspronkelijke nieuwprijs vanaf 75.000 euro straalt hij nog altijd uit dat hij ooit bedoeld was voor mensen die hun wintersportvakantie met een chalet combineerden. Moet je nou net een stukje omrijden en kom je een beetje modder tegen? Met een bodemvrijheid van 21 cm en uiteraard vierwielaandrijving hoef je daar niet bang voor te zijn.

Onder de kap ligt een mild-hybride viercilinder die samen goed is voor 314 pk. Daarmee sprint de Zweed in 7,4 seconden naar de 100 km/u. Niet spectaculair snel, maar zeker meer dan voldoende om gewoon lekker met het verkeer mee te komen. Daarnaast mag hij ook nog eens 2.400 kilo trekken, wat hem ook interessant maakt voor caravanliefhebbers. Ook de bagageruimte groeit mee met de afmetingen. Met 560 liter achter de achterbank biedt de V90 Cross Country net wat meer ruimte dan de V60. Dat lijkt op papier misschien geen verschil dat de wereld zal veranderen, maar tijdens een vakantie met gezin, hond en een halve Decathlon-catalogus aan bagage telt iedere liter.

Audi A4 Allroad quattro 45 TFSI

Als de Volvo de keuze van de levensgenieter is, dan is deze Audi A4 Allroad de keuze van iemand die stiekem nog altijd een beetje sportief wil rijden en nou eenmaal wat meer heeft met Duitse degelijkheid. Net als iedere goede Allroad beschikt hij over quattro-vierwielaandrijving en heeft hij een bodemvrijheid van 18 cm. Heb je jezelf nou echt in de nesten gewerkt dan kan je deze met de luchtvering nog verder verhogen naar bijna 21 cm.

Onder de herkenbare carrosserie schuilt een 2,0-liter viercilinder met 265 pk. Goed voor een sprint naar 100 km/u in slechts 6,1 seconden en een topsnelheid van 247 km/u. Daarmee is dit zonder twijfel de snelste auto van dit groepje. Dat compenseert weer want met zijn 495 liter bagageruimte is de Audi hier niet de ruimste. Maar dat is ook niet echt zijn missie. Deze Allroad draait meer om de balans tussen praktisch en premium. Dit exemplaar is bovendien wel lekker uitgerust met onder meer een panoramadak, Bang & Olufsen-audio, head-up display, stoelventilatie en adaptieve cruise control. En dankzij vier verse Michelin Pilot Sport 5-banden vermoeden we dat deze Allroad aanzienlijk vaker de linkerbaan van de Autobahn heeft gezien dan een modderig bospad.

Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI

Deze zie je niet vaak voorbij komen, en dat maakt hem extra leuk. Sterker nog: veel mensen zullen hem niet eens herkennen als een bijzondere uitvoering. De meeste zakelijke rijders die voor een VW gingen kijken, kozen voor een reguliere Passat Variant, terwijl SUV-kopers richting een Tiguan liepen. Daardoor zie je ze vandaag de dag opvallend weinig. Vergis je niet, hij heeft een bodemvrijheid van 17,4 cm en komt dus prima mee als je een stukje naast de weg moet rijden.

De Alltrack komt met een 2,0-liter turbo die 220 pk levert en werkt samen met een DSG-automaat en 4Motion-vierwielaandrijving. Goed voor een sprint naar 100 km/u in ongeveer 6,8 seconden. Vlot genoeg om nooit langzaam aan te voelen, zonder dat hij probeert een sportwagen te zijn. Zijn grootste voordeel is echter de ruimte. De Passat beschikt namelijk over maar liefst 639 liter bagageruimte. Daar kun je ongeveer alles in meenemen wat een gezin, hond of bouwmarktbezoek ooit van je vraagt. Bovendien heeft dit exemplaar nog geen 90.000 kilometer gereden, wat aanzienlijk minder is dan de rest in dit lijstje. Daarnaast is deze Alltrack ook nog eens veel goedkoper dan de andere auto's in dit lijstje, namelijk 25.000 euro.

Subaru Outback 2.5i Premium

En dan is er nog de Subaru. Waar de andere auto's vooral verhoogde stationwagons zijn, lijkt deze Outback daadwerkelijk te zijn ontworpen voor mensen die af en toe buiten het asfalt komen. Sterker nog: het is waarschijnlijk de enige auto in deze lijst die misschien wel meteen vrolijk wordt van een beetje bagger. Met 169 pk uit z'n 2.5 liter viercilinder en een sprint naar 100 km/u in 10,2 seconden is hij gewoon echt de langzaamste auto hier. Wie indruk wil maken bij het stoplicht kan daarom beter bij de Audi of de VW aankloppen.

Maar snelheid is niet waarom mensen een Outback kopen. Ze kopen hem vanwege zijn permanente vierwielaandrijving, royale bodemvrijheid van 21 cm, het trekgewicht van 2.000 kilo en zijn onverwoestbare reputatie. Dit exemplaar beschikt daarnaast over een schuifdak, lederen bekleding, stoel- én stuurverwarming, adaptieve cruise control en een premium audiosysteem. Bovendien heeft hij nog geen 42.000 kilometer gereden. Voor Subaru-begrippen betekent dat ongeveer dat de motor net is ingereden. Wat laadruimte betreft beschik je over zo'n 522 liter. Dat is inderdaad niet de grootste, maarja. Je kan niet alles hebben.

Misschien is dat uiteindelijk wel het leuke aan dit segment. Voor het geld van een Volvo V60 Cross Country kun je kiezen voor een grotere Volvo, een sportieve Audi, een slimme Volkswagen of een avontuurlijke Subaru. Keuzes, keuzes.

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