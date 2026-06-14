Vier elektrische occasions voor de prijs van een nieuwe Peugeot E-208

Elektrische hatchbacks worden steeds beter en beter. Ze rijden stil, zijn verrassend snel en hebben inmiddels een actieradius waarmee je ook buiten de stadsgrenzen kunt komen zonder laadstress. Een van de populairste modellen in dat segment is de Peugeot E-208. Begrijpelijk ook, want de compacte Fransman combineert ziet er gewoon strak uit, heeft fijne moderne techniek en een interieur dat er nog altijd fris uitziet.

De vernieuwde Peugeot E-208 beschikt over 156 geëlektrocuteerde paardjes, sprint in iets meer dan acht seconden naar de 100 km/u en haalt volgens de WLTP-cyclus een actieradius van ruim 430 kilometer. Daarmee is het een serieuze optie geworden voor mensen die volledig elektrisch willen rijden zonder direct in een grote SUV terecht te komen. Bovendien is hij compact genoeg voor de stad, maar volwassen genoeg voor dagelijks gebruik. De vanafprijs van dit stokbroodje ligt op niet gekke 28.800 euro.

Toch blijft het altijd leuk om eens verder te kijken. Want wat koop je als je datzelfde budget meeneemt naar de occasionmarkt? Het antwoord blijkt zoals altijd lekker veelzijdig.

MINI Cooper SE

Als autorijden voor jou iets meer is dan een zo efficiënt mogelijke verplaatsing tussen twee laadpalen, dan is deze MINI Cooper SE misschien wel de leukste keuze. Met 218 pk en een sprint naar de 100 km/u in 6,7 seconden is hij sneller dan veel auto's die vroeger trots een GTI-badge droegen. En dat terwijl hij nauwelijks meer geluid maakt dan een koelkast die aanslaat. Wat het laden betreft liggen de Peugeot en de MINI een beetje rond dezelfde snelheid, dus daar hoef je verder niet over na te denken.

Het mooie van een MINI is dat de Britten ook in het elektrische tijdperk niet vergeten zijn waarom mensen een MINI kopen. De Cooper SE stuurt scherp, voelt compact aan en maakt zelfs een ritje naar de supermarkt nog enigszins vermakelijk. Dit exemplaar beschikt bovendien over een panoramadak, head-up display, stoelverwarming, premium sportstoelen en een elektrisch bedienbare achterklep. Dat laatste is handig voor het vervoeren van precies drie boodschappentassen.

Praktisch is hij natuurlijk niet echt. Met ongeveer 210 liter bagageruimte ga je er geen IKEA-keuken mee ophalen en achterin zit je vooral uit beleefdheid. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Niemand koopt een MINI omdat hij rationeel bezig wil zijn. Je koopt hem gewoon omdat hij leuk is.

Polestar 2

Deze Polestar 2 is een beetje de favoriete elektrische auto van mensen die vinden dat een Tesla best goed is, maar vervolgens een half uur uitleggen waarom ze er toch geen willen. Begrijpelijk, want deze Zweedse Chinees combineert een lekkere premium uitstraling met een aangenaam interieur waar rust heerst in plaats van schermen die om aandacht schreeuwen.

Met 225 pk op de voorwielen sprint de Polestar in ongeveer 7,4 seconden naar de 100 km/u. Daarmee is hij absoluut niet de snelste auto van dit gezelschap, maar misschien wel een van de meest volwassen. Dankzij de 64 kWh accu haal je bovendien ruim 430 kilometer actieradius en met 405 liter bagageruimte plus een extra frunk onder de voorklep is hij ook nog eens verrassend praktisch. Door zijn DC-snelladen met ongeveer 135 kW laad de Polestar iets sneller dan de Peugeot, alhoewel dat verschil niet heel groot is.

Qua uitrusting kom je weinig tekort. Elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, stoelverwarming, Google-integratie, een elektrisch bedienbare achterklep en meer rijhulpsystemen dan de gemiddelde bestuurder ooit gaat gebruiken. Het interieur is minimalistisch, maar niet op de kale Tesla-manier. Meer alsof een Zweedse meubelontwerper zich een keer heeft uitgeleefd op een auto. Bovendien kostte een vergelijkbare Polestar 2 nieuw ooit ruim boven de 45 mille, waardoor deze occasion stiekem voelt alsof je een klasse hoger winkelt dan je budget eigenlijk toelaat.

BMW i3

De BMW i3 is inmiddels een jaar of tien oud, maar ziet er nog steeds moderner uit dan sommige elektrische auto's die gisteren zijn onthuld. Terwijl de rest van de industrie destijds probeerde bestaande auto's elektrisch te maken, besloot BMW gewoon een compleet ruimteschip te bouwen.

Dat merk je aan alles. De carbon carrosserie, de coachdeuren, het bizarre interieur en natuurlijk de achterwielaandrijving. Dit exemplaar beschikt over 170 pk en sprint in 7,3 seconden naar de 100 km/u. Op papier niet indrukwekkend, maar dankzij het lage gewicht voelt de i3 veel levendiger aan dan vrijwel iedere andere EV in deze prijsklasse.

Met een actieradius van ongeveer 359 kilometer, een warmtepomp, stoelverwarming, een schuifdak en navigatie Professional is het bovendien een verrassend bruikbare dagelijkse auto. Wel laad de BMW met zijn 50 kW een stuk minder snel dan de Peugeot. De bagageruimte van 260 liter houdt niet over, maar daar staat tegenover dat je iedere keer als je uitstapt nog even omkijkt. En dat kun je van een hoop moderne EV's niet zeggen.

CUPRA Born

Sommige auto's zijn leuk. Sommige auto's zijn bijzonder. En sommige auto's zijn gewoon ontzettend goed. Deze CUPRA Born valt vooral in die laatste categorie. Met 204 pk, een sprint naar de 100 km/u in 7,7 seconden en een actieradius van ruim 420 kilometer doet hij eigenlijk niets verkeerd. Hij is ruim genoeg voor een gezin, snel genoeg om niet saai te zijn en modern genoeg om nog jaren mee te kunnen. Misschien niet de auto waar je posters van boven je bed hangt, maar wel eentje waar je iedere ochtend zonder gemopper instapt.

Ook qua uitrusting heeft de Born weinig te klagen. Adaptieve cruise control, stoel- en stuurverwarming, een achteruitrijcamera, full LED-verlichting, een groot infotainmentscherm en die kenmerkende 19-inch Copper-velgen zijn allemaal van de partij. Dankzij de laadsnelheid van 165 kW kun je bovendien sneller weer onderweg zijn dan bij veel concurrenten.

Misschien is dat wel de grootste kracht van de Born. Hij probeert niet zozeer heel bijzonder te zijn. Hij probeert gewoon een goede elektrische auto te zijn. En vervelend genoeg is hij daar ook nog eens behoorlijk goed in. Die naam kan ik alleen nog niet aan wennen.