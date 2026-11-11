Op deze drukke N-weg staan vanaf nu vaste flitspalen

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wie de N44 bij Wassenaar gebruikt, kan binnenkort op meerdere plekken een boete op de mat krijgen. Bij twee kruispunten zijn vier vaste flitspalen geplaatst. Ze controleren niet alleen op snelheid, maar ook op automobilisten die door rood rijden. De eerste paal gaat op vrijdag 6 november aan. De andere drie volgen zodra ze zijn getest.

Zoals gezegd gaat het hier om vaste palen. Niet van die flauwe focusflitsers die na een maandje weer verdwenen is. Kortom, wennen aan de nieuwe situatie in Wassenaar . Dit is een oplossing voor de lange termijn, daarover later meer.

De flitspalen staan bij het kruispunt met de Rozenweg, waar de N44 overgaat in de A44, en bij de kruising met de Houtlaan. Op beide locaties zijn twee palen geplaatst. De eerste die actief wordt, staat bij de Rozenweg en controleert verkeer dat richting Leiden rijdt. De drie overige exemplaren worden nog getest. Wanneer die precies in werking treden, is nog niet bekend. Ze houden het wat dat betreft spannend, daar bij het OM.

Wassenaar, flitspalen. Je zou bijna denken dat dit een slimme manier is om de doorgaans vermogende overtreders wat geld af te troggelen. Maar nee, dit kruispunt is duidelijk een punt van aandacht als het gaat om de verkeersveiligheid. De afgelopen jaren zijn er meerdere ernstige ongelukken gebeurd, waaronder kop-staartbotsingen. Daarbij vielen gewonden en in enkele gevallen zelfs dodelijke slachtoffers. Op een drukke weg als de N44 kunnen te hard rijden en rood licht negeren snel tot gevaarlijke situaties leiden. Kortom, dikke prima die flitspalen.

Flitsen op snelheid én rood licht

De nieuwe camera’s combineren twee controles. Ze checken je snelheid en het negeren van een rood verkeerslicht . Zodra een paal actief is, controleert die dag en nacht. Overtredingen worden doorgestuurd naar het CJIB, dat de boete afhandelt. 24/7 kan je dus het bokje zijn bij een overtreding.

Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie doen niet geheimzinnig over de komst van de flitspalen. Er komt nog een campagne om bestuurders bewuster te maken van hun rijgedrag en verantwoordelijkheid op de N44.

Dat de camera’s een vaste plek krijgen betekent automatisch niet dat ze het eeuwige leven hebben op het kruispunt. Na ongeveer drie jaar beoordelen het Openbaar Ministerie, de politie en Rijkswaterstaat opnieuw of de flitspalen op deze plekken nog nodig zijn.

Foto: 078spotter via Autoblog Spots

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