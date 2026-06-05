Vier occasions die je kunt kopen in plaats van een Audi A5

Een nieuwe auto kopen is en blijft een bijzondere ervaring. Nog voordat je ook maar één optie hebt aangevinkt ben je al bijna zestig mille verder. Neem bijvoorbeeld de nieuwe Audi A5. De instapversie van Audi's nieuwe zakenlimousine kost inmiddels 56.990 euro. Daar krijg je zeker een keurige auto voor terug, maar het kan ook anders. Want wat koop je eigenlijk als je diezelfde 56.990 euro uitgeeft op de occasionmarkt?

De A5 positioneert zich echt precies waar je hem verwacht: in het premiumsegment. Onder de kap van de instapversie ligt een 2,0-liter viercilinder met 150 pk. Daarmee sprint de A5 in iets meer dan negen seconden naar de 100 km/u en noteert hij volgens Audi een gemiddeld verbruik van ongeveer 6,5 liter per 100 kilometer. Niet spectaculair, maar prima. Verder krijg je een strak gelijnde zakenlimousine die de inmiddels verdwenen A4 moet doen vergeten, compleet met een modern interieur vol schermen, de nieuwste technologie en natuurlijk het bekende Audi-gevoel van degelijkheid.

Maar voor dat prijskaartje staat er zat te koop op de occasionmarkt dat misschien wel veel beter bij jouw wensen past. Daarom zijn wij even gaan kijken wat er allemaal voor leuks te vinden is.

Audi A8

Als je echt zoveel mogelijk auto voor je geld wilt, dan kom je misschien al snel uit bij deze Audi A8. Voor hetzelfde geld als een instap-A5 stap je namelijk in een voormalige toplimousine die ooit ruim boven de anderhalve ton kostte. Dit exemplaar komt uit 2022, heeft minder dan 50.000 kilometer gereden en geeft je een heerlijke hybride 3,0-liter V6. Goed voor een vermogen van 449 pk.

Dat merk je uiteraard ook onderweg. De sprint naar de 100 km/u duurt minder dan vijf seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Ondertussen zit je op luchtvering, omringd door luxe en technologie die de A5 simpelweg niet kan bieden. Dankzij de plug-in hybride aandrijflijn is een verbruik van rond de 1 op 15 bovendien verrassend realistisch wanneer je hem regelmatig aan de lader hangt.

Praktisch gezien is deze A8 misschien niet helemaal de koning van dit overzicht, want de kofferbakruimte is slechts 390 liter. Maarrr, daar krijg je wel sappige opties als matrix-ledverlichting, vierwielaandrijving, elektrisch verstelbare comfortstoelen (met massage functie), een volledig digitaal interieur en een reeks schermen voor terug. Je koopt hem niet omdat je de grootste koffers mee wilt nemen. Je koopt hem omdat je voor A5-geld ineens de baas van de parkeerplaats bent.

BMW 530e

De BMW 530e is waarschijnlijk de meest logische keuze van het stel. Geen ex-directielimousine, maar gewoon een moderne premium sedan die eigenlijk alles gewoon heel goed doet. Dit exemplaar komt uit de nieuwste generatie 5 Serie en geeft je de altijd trouwe B48 2.0-liter motor gekoppeld aan wat stekkerpower. Goed voor een systeemvermogen van bijna 300 pk.

Met die cijfers vliegt hij in iets meer dan zes seconden naar de 100 km/u en loopt hij door tot 230 km/u. Tegelijkertijd kun je op korte ritten volledig elektrisch rijden en blijft het verbruik echt heel netjes. Zeker als je hem regelmatig oplaadt, is een praktijkverbruik van rond de 1 op 20 gewoon makkelijk haalbaar.

Ook qua ruimte scoort de Bimmer natuurlijk punten. De bagageruimte bedraagt 520 liter en achterin zit je merkbaar royaler dan in een A5. Deze specifieke 5 Serie beschikt trouwens over een M Sport-pakket, een panoramadak, sportstoelen, een groot curved display, adaptieve cruise control en alle digitale snufjes die je tegenwoordig verwacht.

Lexus ES 300h

De Lexus is zonder enige twijfel de vreemde eend in de bijt. Waar de Duitsers je proberen te verleiden met vermogen, schermen, sportiviteit en Duitse degelijkheid, doet deze Japanner het op zijn eigen manier. Dit is de auto voor mensen die vooral comfortabel, stil en probleemloos van A naar B willen. En liever geen Duitse auto hebben.

Onder de kap ligt een hybride aandrijflijn met een gecombineerd vermogen van 218 pk. Inderdaad, daarmee is hij absoluut niet de snelste van het stel, maar met een sprint naar de 100 km/u in minder dan negen seconden kom je nog altijd prima mee. Veel indrukwekkender is het verbruik. Wie een beetje zijn best doet, rijdt eenvoudig 1 op 20 of beter.

Ook praktisch zit het echt wel snor. De kofferbak biedt ruim 450 liter inhoud en het interieur voelt alsof Lexus jarenlang heeft gekeken naar wat Duitse premiummerken doen en vervolgens heeft besloten het iets zorgvuldiger af te werken. Dit 35th Edition-exemplaar is bovendien voorzien van luxe lederen bekleding, stoelverwarming en -ventilatie, premium audio en vrijwel iedere comfortoptie die je kunt verzinnen. Ik geef toe dat het niet de spannendste keuze is, maar wel eentje waarvan je over tien jaar waarschijnlijk nog steeds blij wordt.

Maserati Ghibli

En dan komen we uit bij de auto die alles behalve logisch is, maar wel leuk! Voor hetzelfde geld als een nieuwe Audi A5 koop je namelijk ook een Maserati Ghibli. Oke, Ghibli klinkt misschien niet zo heel spannend als je vrienden vragen wat voor auto je hebt gekocht, maar je kan ook gewoon Maserati zeggen.

Deze Maser komt uit 2022 en heeft een 3,0-liter V6 biturbo met 330 pk. Daarmee sprint deze pastaraket in ongeveer 5,7 seconden naar de 100 km/u en loopt hij door tot 255 km/u. Zuinig is hij niet, maar als je een Maserati koopt, ben je waarschijnlijk toch niet degene die bij het tankstation de rekenmachine erbij pakt.

Het mooiste is misschien wel dat hij verrassend praktisch is. De kofferbak biedt ongeveer 500 liter ruimte en vier volwassenen kunnen er zonder problemen mee op pad. Daarnaast krijg je leuke zaken als een panoramadak, elektrisch verstelbare sportstoelen, een premium geluidsinstallatie, adaptieve cruise control en genoeg Italiaans leder om een kleine schoenenwinkel te beginnen. Maar eerlijk niemand koopt natuurlijk een Ghibli vanwege die bagageruimte. Je koopt hem omdat iedere rit, hoe saai ook, ineens een stuk interessanter wordt. En dat is iets wat geen enkele instap-Audi je kan beloven.