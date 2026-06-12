Vijf auto’s inruilen tegen een Ferrari gaat mis, Nederlands verhuurbedrijf voor de rechter

Sinds de uitvinding van het geld is ruilhandel een beetje in onbruik geraakt, maar in de autohandel is inruil nog steeds een ding. Een bijzondere inruilconstructie heeft geleid tot een rechtszaak.

De zaak gaat tussen een verhuurbedrijf en een autohandelaar. Het verhuurbedrijf wil de graag een Ferrari Portfino M kopen van de handelaar, en daarvoor meerdere auto’s inruilen. Dat is al een ongebruikelijke transactie. De verhuurder bood in ruil voor de Ferrari drie Mercedessen, een Lincoln en een Rolls-Royce Silver Cloud aan. Daarnaast werd er ook nog € 279.230,02 betaald. Dus ja, dat is een dure Portinfo. Al zijn de ingeruilde auto’s waarschijnlijk niet zoveel waard.

Kort geding

De autohandelaar heeft de Ferrari geleverd, maar het verhuurbedrijf gaf daarvoor slechts drie auto’s terug. De Rolls-Royce hielden ze achter. De handelaar hield daarom de reservesleutel en de kentekenpapieren van de Ferrari achter, wat de auto op dit moment onbruikbaar maakt. Vervolgens heeft hij een kort geding aangespannen.

Het verhuurbedrijf beweert in de rechtbank dat de Rolls helemaal niet te koop is en nooit te koop is geweest. In plaats daarvan zou er nog een vierde Mercedes ingeruild worden. De Rolls-Royce staat echter zwart op wit in het contract als onderdeel van de deal. Ook liet de handelaar WhatsAppjes zien waarin de auto is besproken.

Gesjoemeld met contract?

Het verhuurbedrijf beweert dat er met het contract is gesjoemeld en dat de pagina waar de Rolls-Royce wordt vermeld stiekem is toegevoegd vlak voor de ondertekening. Dat klinkt niet als een sterk verweer, maar goed, je weet nooit waar autohandelaren toe in staat zijn.

Tijdens het kort geding velt de Rotterdamse rechtbank nog geen oordeel over de vraag of de Rolls-Royce nu wel of niet geleverd moet worden. De rechter zegt alleen dat vooralsnog wordt aangenomen dat de Rolls onderdeel uitmaakt van de deal, maar er moet nog meer bewijs geleverd worden. Voor nu wordt de handelaar wel gesommeerd om de reservesleutels en kentekenpapieren van de Ferrari over te dragen.

Er komt dus geen winnaar uit de bus en de proceskosten worden verdeeld over beide partijen. Maar hier is ongetwijfeld het laatste woord nog niet over gezegd.

Via: Quote