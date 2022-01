Garage van villa in Deurne is gevuld met heerlijke auto’s!

Funda spreekt over een ‘prominent gelegen vrijstaande villa met bedrijfsruimte op A-locatie’. Wij noemen het liever de natte droom van elke autoliefhebber.

Geen visgraatvloer!

Toegegeven: aan de buitenkant lijkt deze villa in het Brabantse Deurne – rechts naast Helmond – wellicht wat gedateerd. Sterker nog: als je digitaal binnenwandelt wordt dat vermoeden bevestigd. Dit huis voldoet zeker niet aan de hedendaagse eisen van een doorsnee millennial. Een zwarte keuken, visgraatvloer en zwarte stalen deuren schitteren van afwezigheid. Het gros van de millennials was al lang afgehaakt na het zien van de eerste foto’s, al komt dat misschien ook door de vraagprijs van 895.000 euro (k.k.).

Forse bedrijfsruimte

Toch is het zeker even de moeite om door alle foto’s op Funda te bladeren, want deze villa uit 1990 met 244 vierkante meter woonoppervlakte blijkt te beschikken over een grote verrassing: een bedrijfsruimte met 803 m2 netto vloeroppervlakte verdeeld over verschillende ruimtes. Wat je met al die ruimte kunt doen? De huidige eigenaar van dit optrekje wist er wel raad mee.

Heerlijke auto’s in de garage!

Want kijk maar even mee. De garage staat vol met heerlijk spul, zoals een Porsche 911 Targa (991), een Chevrolet Corvette C7 met forse achtervleugel, een Porsche 911R (!), Porsche 911 Speedster (!) en een flink uitgebouwde Dodge Challenger. Plus een hele toffe Hyster, altijd handig om te hebben. Hulde aan deze autoliefhebber, want dit is toch wel een prachtige collectie. Als kers op de taart bespeuren we ook nog een heuse mancave, inclusief pooltafel. Kortom: een huis en garage met potentie.

