In deze villa kun je pingpongen naast je Porsche

Met de twee zwarte auto’s in de garage denk je toch: zou dit het huis van een Nederlandse Batman kunnen zijn?

Want ja, laten we beginnen bij het hoogtepunt waar wij als autoliefhebbers naar kijken bij een huis. De enorme inpandige garage, plek voor acht auto’s in het geval van deze villa in het Noord-Hollandse Bergen.

Er staat een Porsche Taycan broederlijk naast een klassieke Jaguar . Ik hoop dat de Porsche PPF heeft, want pal naast de Taycan staat een tafeltennistafel. Als je even fanatiek een balletje slaat, is het opletten dat het balletje niet zo BAM in de deur komt. Verder staat er een halve fietsenwinkel en wat andere tweewielers. Maar als jij de woning bezit zou je het volrammen met auto’s, uiteraard.

Samenstelling

De makelaar gooit er geen halve woorden tegenaan en noemt het huis een ‘Masterpiece’. Dat soort taalgebruik kun je een makelaar ook niet kwalijk nemen. Die toko heeft ook maar de opdracht gekregen om de woning te verkopen. Desalniettemin is het een leuk optrekje hoor. De villa is onder architectuur gebouwd en ligt midden in het groen op een perceel van ruim 3.200 m².

Binnen vind je een woonkamer en suite, een eetkamer en een woonkeuken met alles erop en eraan. Op de eerste verdieping zijn vier slaapkamers en twee badkamers te vinden, terwijl de bovenste verdieping is ingericht als een soort multifunctionele familyroom met bibliotheek. Klinkt alsof je daar Netflix kijkt, maar dan verantwoord.

Ondergronds

De titel boven deze alinea slaat niet op de ooit succesvolle serie van Mastermovies, maar over alle entertainment op de onderverdieping. Ben je klaar met pingpongballen meppen tegen de Porsche , dan neem je een duik in het binnenzwembad op dezelfde verdieping.

Er is daar tevens een badkamer te vinden, net als een opslag en toegang tot een patio. Wat heb je boven eigenlijk nog te zoeken?

Werken waar je woont

Op het terrein staat ook nog een vrijstaand kantoor. Ideaal. Het wandelingetje door de tuin is precies de scheiding tussen werk en privé. Wel thuis lunchen, maar daarna gewoon weer ‘naar je werk’ gaan. Als je het te bont hebt gemaakt thuis, kun je er ook een avond doorbrengen.

Voor 5,8 miljoen euro is deze woning in Bergen de jouwe. Of doe een goed bod, uiteraard.

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