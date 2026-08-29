Deze villa, met uitzicht op Ferrari F12, heeft nóg een troef

Bij deze villa in Oostvoorne krijg je niet alleen bijzondere architectuur, een flinke dosis privacy en een garage, maar ook iets wat voor de petrolhead misschien nog interessanter is: je woont vlak bij de Maasvlakte!

Wonen in de Randstad betekent genoegen nemen met weinig ruimte. Je kunt nog zo’n dikke villa hebben, de buurman is nooit ver weg. Daarvoor moet je echt in de provincie wonen of het noordelijker zoeken. Wie toch in Zuid-Holland wil blijven kan dit huis overwegen. Want je woont niet ver van autoplezier vandaan.

Dit huis staat in Oostvoorne. In de buurt van de Maasvlakte, waar op een vroege zondagochtend echt geen hond is. En wil je wat meer sturen kun je het zuidelijker zoeken in Zeeland. Want ook dat is niet echt ver rijden.

Ferrari als huisgenoot

Misschien dat de huidige bewoner dat ook regelmatig doet of gedaan heeft. Aan de auto ligt het niet. Deze villa heeft namelijk een fantastische Ferrari F12berlinetta op de oprit staan. De oprit staat naast de keuken. Briljant. Tijdens het snijden van de groenten kijk je pal uit op je Italiaanse raspaardje. Dat is toch fantastisch? Het uitzicht op de Italiaanse supercar is troef nummer één. De locatie met ruimte voor leuke autoritjes is troef nummer twee.

De woning werd in 1959 ontworpen door architect Herman Haan. Inmiddels is de patiowoning volledig gerenoveerd en verduurzaamd, waarbij de oorspronkelijke uitstraling zoveel mogelijk behouden is gebleven. Met ruim 300 vierkante meter woonruimte, vier slaapkamers en drie badkamers is er bovendien weinig reden om te klagen over ruimte.

Het huis beschikt over een inpandige garage met elektrische garagedeur, wastafel en aansluitingen voor wasapparatuur. Achter de garage zit bovendien nog een berging. Op eigen terrein is er ook parkeergelegenheid voor auto’s die geen plekje in de garage verdienen. In dit geval staat er nog een leuke verrassing in de garage in vorm van een oranje 911.

Voor €1.850.000 k.k. mag jij jezelf eigenaar noemen van deze villa. De Ferrari krijg je er niet bij, maar misschien valt er wat te onderhandelen met de eigenaar. Die F12’s stijgen toch alleen maar in waarde joh, daar kun je geen miskoop aan doen. Een zondagochtend, een lege Maasvlakte en een Ferrari F12berlinetta onder je gat. Wat wil je nog meer.

Met dank aan Marcel voor de tip!

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