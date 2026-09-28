Villa van Jutta Leerdam staat te koop, mét Porsche voor de deur

Met Olympisch kampioen worden, verdien je geen drol, maar als je eenmaal bekend bent zijn er wel manieren om die bekendheid te verzilveren. Jutta Leerdam weet als geen ander hoe dat werkt. Zij verdient een aardig zakcentje als influencer. En ze krijgt zo nu en dan ook nog wat leuke cadeautjes van haar vriendje Jake Paul. Een G-Klasse bijvoorbeeld.

Het is tijd om onze rubriek Fundablog weer van stal te halen, want Jutta Leerdam doet nu haar optrekje in Friesland in de verkoop. Kennelijk gaat ze verhuizen. Misschien trekt ze wel in bij Jake Paul, wie weet. Het betreft een vrijstaande villa aan het water op een perceel van 676 vierkante meter.

Cayenne Coupé

Het huis is verder niet megaspannend en wij zijn natuurlijk Autoblog. De vraag is dus vooral: wat staat er in de garage of op de oprit? In de garage staat alleen een mountainbike, maar op de oprit staat een heuse Porsche. Het betreft een Cayenne Coupé van de vorige generatie. De precieze uitvoering kunnen we niet achterhalen, maar het is er in ieder geval eentje met Sport Design-pakket en carbon-keramische remmen. Gaan kale instapper dus.

Dat deze auto op de oprit staat, hoeft nog niet te betekenen dat het ook de auto van Jutta Leerdam is. Voor hetzelfde geld is 'ie van de makelaar. Toch durven we de aanname wel te maken, dat dit de auto van Jutta is. Deze Cayenne is al te zien geweest in haar social video's. Naast deze Porsche heeft ze dus ook nog een G-Klasse, maar die staat in Amerika.

Huis van 1 miljoen

Een grijze Cayenne Coupé is niet de meest bijzondere auto die we op Funda hebben gezien, maar als je op je 27ste zo’n auto kunt rijden, doe je toch iets goed. Bovendien heeft Jutta gewoon een huis van € 1.069.000. Dat is namelijk het bedrag dat er op Funda voor gevraagd wordt.

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