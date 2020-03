Vilner Land Rover Discovery is een perfecte guilty pleasure

De Vilner Land Rover Discovery is de Discovery die Land Rover om begrijpelijke redenen niet wilde bouwen.



Iedereen heeft een automotive guilty pleasure. Een auto waarvan je weet dat ‘ie niet perfect is, maar die je toch heel erg leuk vindt. Je denkt er niet aan om ‘m te kopen, maar elke keer als je ‘m ziet, denk je toch: “het blijft een leuk apparaat.” De Discovery is voor ondergetekende zo’n auto.

Land Rover heeft namelijk de Discovery nooit zo goed gemaakt, als dat ze hadden kunnen doen. Want boven de Discovery zat natuurlijk de Range Rover. Dus als je in een Discovery stapte, zag je dat het leer van duidelijk minder kwaliteit was. Het hout was eenvoudiger en minder ‘rijk’. De knoppen waren grover. Daar was de prijs dan ook naar, maar als je een Discovery met de luxe van een Range Rover wilde, dan moest je maar een Range Rover kopen.

Maar vandaag is daar verandering in gekomen! De firma Vilner heeft zich over een Discovery mogen ontfermen. De projecten van Vilner zijn altijd indrukwekkend als je kijkt naar het vakmanschap, maar soms een tikkeltje fout. Zo niet deze Discovery. Deze Vilner Land Rover Discovery is namelijk perfect.

We behandelen eerst kort het exterieur. Er is gekozen voor een zwart metallic exemplaar met flinke velgen. Helaas is er ook gekozen voor bijzonder weinig belichting, waardoor je de auto nauwelijks ziet. Er zijn verder geen details die verklappen dat het om een Vilner Land Rover Discovery gaat. Dat maakt niet uit, het gaat ten slotte om het interieur.

Het belangrijkste is de bekleding. De Discovery had ‘praktisch’ leder, in de Vilner Land Rover Discovery is het fraai leder. Er zit een patroontje op de zittingen, dat doorloopt tot de hoofdsteunen. Het bruine leer wordt gecomplementeerd met eveneens bruine stiksels. Maar het zijn de verdere details die het ‘m doen. De deuren en leuningen zijn weliswaar zwart, maar nu ook voorzien van lederen bekleding.

Opvallender is de houtafwerking. Er is hout in de middenconsole, onder het infotainmentscherm, in de deurpanelen en natuurlijk op het stuurwiel, dat nu met fraaier leer is bekleed. Om het af te maken is de gehele hemel bekleed met zwart alcantara. Ook alle raamstijlen zijn afgewerkt met het zachte materiaal. Wat de Vilner Land Rover Discovery gaat kosten is niet bekend, maar grote kans dat een Discovery-occasion een stuk betaalbaarder is, dan de Vilner behandeling.