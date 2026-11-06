Deze speciale Bentley staat altijd voor de helft in de schaduw

Je maakt een heel goed punt als je zegt dat een Bentley het beste uitkomt in de klassieke kleur British Racing Green. Maar daarmee zeg je eigenlijk niets. British Racing Green is namelijk geen vaste kleur. Gelukkig heeft de Britse autobouwer daar nu een gelimiteerde oplossing voor gevonden.

Het maakt niet uit vanuit welke hoek je de 12 speciale Bentley Contintental GT's uit de Olympia Collection by Mulliner bekijkt, het lijkt er altijd op alsof ze voor de helft in de schaduw staan. Zelfs als er geen overkapping in de buurt is. De auto's zijn een eerbetoon aan de reis die de geboorte van de Bentley 6,5 Litre voorzaakte. Deze vond plaats in 1924 op de route tussen het Franse Lyon en Dieppe en ontaarde in een heuse race tussen twee Formule 1-teams die elkaar daar toevallig tegenkwamen.

Alle kleuren groen in 56 uur

De Bentley 3 Litre die de race aflegde en uiteindelijk werd omgebouwd naar de Bentley 6,5 Litre, was uitgevoerd in British Racing Green. Maar Bentley durft na al die jaren niet meer te zeggen welke tint het precies was. Door de invloed van UV-licht was lastig te achterhalen wat de originele kleur was, en dus besloten de dames en heren in Crewe om de Olympia Collection in gewoon het hele spectrum British Racing Green te spuiten. Het resultaat is het 'Ombré by Mulliner'. Een verloop die van het lichte 'Verdant' die naar het donkerste 'Midnight Emerald' overgaat en in slechts een proces van 56 uur op de auto gespoten wordt.













In het interieur is het allemaal iets minder speciaal. Daar is het vooral een zee van heel donker 'Coach Green' en iets minder donker 'Cumbrian Green'. Op de middenarmsteun op de nooit gebruikte achterbank plaatste Bentley nog een kaart van Frankrijk met daarop aangegeven de route waarover de Bentley 3 Litre de illegale wegrace won. Natuurlijk staat op de drempels ook aangegeven dat het hier niet om zomaar een groene Bentley gaat, maar dat er maar 12 van gemaakt zijn. Het specifieke productienummer staat er natuurlijk ook netjes op aangegeven.

Met gratis Bentley-merch

Mensen die wel wat extra willen betalen voor deze groene verschijning, krijgen daar een hoop extra's bij van de autobouwer. Denk aan een groen afdekzeil en een groene doos waarin alle belangrijke bijhorende materialen zoals de sleutels zitten, en een boek met daarin het verhaal achter de Olympia Collection.











Daarnaast deelt Bentley bij elk van de 12 Continentals ook een bijpassend Brooklands horloge uit. Elke polswekker heeft zijn eigen productienummer die overeenkomt met die van de auto. Daarnaast is de horlogeband gemaakt van hetzelfde Coach Green leer dat ook in de auto verwerkt is. Op de achterkant van de klok staan nog wat graveringen die verwijzen naar de straatrace.

Dan vraag je je waarschijnlijk alleen nog af: waarom komt Bentley juist nu met deze collectie? Ze eren er immers iets mee wat 102 jaar geleden is gebeurt. Het had logischer geweest als de collectie twee jaar geleden op de markt was gebracht. Volgens Bentley is dat natuurlijk niet zo. De Bentley 6,5 Litre werd namelijk pas in 1926 op de Olympia Motor Show aan het grote publiek getoond.

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