Iemand heeft de Porsche Mission S nu al verpest

Het is ook wat met de Porsche Mission S. De auto is nog niet eens in productie, maar de eerste digitale tuner heeft er al zijn plasje over gedaan. Dat het opvalt is één ding, maar is die er nou ook daadwerkelijk beter van geworden?

De digitale make-over is uitgevoerd door a.c.g_design. De ontwerper heeft de Mission S getrakteerd op een flinke verzameling aftermarket-onderdelen. Aan de voorkant zien we een grotere luchtinlaat, een forse splitter en extra flaps aan de zijkanten van de bumper. Ook de motorkap heeft wat extra aandacht gekregen.







Aan de zijkant zijn aangepaste sideskirts toegevoegd en achterop is eigenlijk natuurlijk waar het echt om draait. Daar zien we namelijk een nieuwe diffuser maar ook een heerlijk grote achtervleugel. Bij het originele model zag het er allemaal naar mijn mening al prachtig uit, maar dit laat zien dat er altijd ruimte is voor meer. Of ik er nou ook een grote blij van krijg is wat anders.





Iets wat ik wel een enorme verbetering vind zijn de wielen. De digitale Porsche staat op zilverkleurige Y-spaaks exemplaren met Michelin-bandjes. Verder is de oorspronkelijke witte kleur ingeruild voor blauw, met her en der wat zwarte accenten rondom.

Is dit nou echt beter?

Of de digitaal aangepaste Mission S nou ook echt mooier is geworden, laten we graag aan jullie over. De originele Mission S heeft namelijk al een enorm uitgesproken ontwerp. Al moet ik zeggen dat ik de velgen wel heel tof vind.

Er is natuurlijk niets officieels aan deze digitale tuning. Het gaat puur om een creatieve interpretatie van de Mission S, gemaakt door een externe ontwerper. Porsche heeft deze uitvoering niet aangekondigd en er is ook geen sprake van een officieel tuningpakket. Sterker nog, we weten nog niet eens of de Mission S er uiteindelijk echt zo uit gaat zien en wat voor aandrijflijn die krijgt.

Persoonlijk zou ik dus de originele Mission S laten staan, maar eventueel wel met de nieuwe velgen. Verder heeft de auto al karakter zat. Maar goed smaken verschillen natuurlijk, dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

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