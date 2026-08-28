Deze in Nederland geleverde EV uit 2024 was je alweer vergeten

We hebben het idee dat de storm weer een beetje is gaan liggen qua nieuwe merken op onze markt. Een paar jaar geleden was er een ware invasie van nieuwe merken, vooral uit China. Eén merk kwam niet uit China, maar uit Vietnam. VinFast was dé manier waarop Vietnam een wereldwijde expansie voor ogen had op de automarkt en de VF8 moest daar het speerpunt van zijn. We vinden er één op Marktplaats en vragen ons af of dat een beetje gelukt is. Spoiler alert: nee.

Als nieuw automerk je een beetje vestigen is erg lastig. Je hebt er tot op zekere hoogte qua timing altijd een beetje geluk voor nodig. Hetgeen wat je het ergste nodig hebt is geld. Dat laatste heeft Vingroup, het bedrijf achter VinFast, geen last van. Dit conglomeraat heeft thuisland Vietnam volledig in zijn greep en vanaf 2017 wilden ze dan ook auto's gaan bouwen. Daarvoor werd dus VinFast in leven geroepen. In eerste instantie kwamen ze met twee best puik ogende auto's op de proppen, met een basis van BMW en een design van Pininfarina. Dat moet wel een succes worden!

VinFast internationaal

In thuisland Vietnam tot op zekere hoogte wel, maar de internationale uitbreiding kwam pas toen VinFast met een plan kwam om elektrische auto's internationaal aan te bieden. Het eerste internationale wapenfeit is de VF8. Dat ging niet zonder slag of stoot. Een tijdje geleden kwam er een uitgebreid stuk online door Jalopnik over de persreis naar Vietnam die de VF8 moest inleiden. Met veel bombarie werd een soort perfecte werkelijkheid geschetst met een resort op een privé-eiland. Het testen van de auto leek dusdanig bijzaak dat kritisch daar naar kijken er niet bij zat. De Jalopnik-schrijver prikte daar dwars doorheen en vond de VF8 vrij matig, hij voelde niet af. Er werd beloofd dat dat beter werd, maar eigenlijk was dit al de versie die internationaal verscheept zou gaan worden.

Dat terwijl de VinFast VF8 dus echt onderweg was naar Europa en de VS om aan de poort van de gevestigde orde te rammelen. Die kwaliteitsissues bleken niet overdreven te zijn. Vooral de auto's die richting de VS verscheept werden waren nogal beroerd. Het leidde tot allerlei recalls en updates voor de auto, maar mensen die in eerste instantie wegliepen, komen niet ineens terug.

VinFast in Nederland

In Nederland is de VinFast VF8 officieel geleverd in 2023 en 2024. De spaaruitvoering kostte 47.000 euro, de luxere versies waren 60.000 à 70.000 euro. Daarvoor terug kreeg je, nou ja, een auto. Niet meer zo vol met issues als het ooit was, maar het is typisch zo'n auto waar je ook weinig enthousiast van wordt. Dat geeft niet, het is een eerste poging. Wel eentje die VinFast niet voortgezet lijkt te hebben. Het is akelig stil rondom VinFast in Nederland en sinds 2025 is er niks meer verkocht. Van de VF8 hebben maar 24 exemplaren een nieuw Nederlands kenteken gekregen tussen 2023 en 2025.

Best een zeldzaam apparaat dus, vandaar dat ook wij ietwat verrast waren toen we een VinFast VF8 tegenkwamen op Marktplaats. Het betreft een Plus 87,7 kWh uit 2024. Die zat nieuw zo rond de 53.000 euro, wat dus iets te veel bleek. Kijken of het twee jaar en 18.000 kilometer later wel een goede deal is.

Ten eerste: waar moet je de VinFast VF8 plaatsen? Het is een middelgrote crossover waardoor we toch direct denken aan auto's als de Tesla Model Y. Die auto als meetlat is dan ook één van de redenen dat zo'n VF8 geen briljante keuze was. Duurder, minder rijbereik en minder... bekend dan een Tesla. Terwijl de VF8 toch veel gemeen lijkt te hebben met een Model Y. Zo zien we binnenin een simplistisch dashboard met alleen een groot scherm in het midden en daar zitten zelfs geinige gadgets als een 'huisdierenmodus' op.

Ook zien we een hele waslijst aan features op de VinFast VF8, waardoor je zo te zien wel een hele complete auto krijgt. Het betreft trouwens een 408 pk sterke combinatie van elektromotoren voor en achter, met een actieradius van 457 km. Snelladen kan met 250 kW: niet baanbrekend anno 2026, maar het kan ermee door. De indruk is gewoon zoals het wel vaker is met dit soort nieuwe automerken: we missen de wow!-factor. Eigenlijk is het meest bijzondere aan de VinFast VF8 dat hij zo zeldzaam is en je kan je afvragen of dat wel een goed teken is.

Kopen

In ieder geval is de geldkwestie nu ietsje anders voor deze twee jaar oude VinFast VF8 met 18.000 kilometer erop op Marktplaats. Want nu betaal je er maar 31.900 euro voor. Oké, dat is geen schijntje, maar voor een vrij nieuwe auto waar niet bijster veel mis mee lijkt te zijn een mooi stukje afschrijving. En hij is nog zeldzaam ook! Koop dan!!!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws